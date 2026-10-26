Kenneth Perez onder de indruk van Ajacied: "Buitencategorie"
Kenneth Perez is erg te spreken over Marc ter Stegen. De Duitse doelman hield Ajax zondag op de been tegen Sparta Rotterdam.
Ajax had het na rust erg zwaar tegen Sparta Rotterdam, maar Ter Stegen wist een aantal keer de gelijkmaker te voorkomen. "Het is echt een keeper die punten pakt voor zijn team. Hij is een ander soort keeper dan bijna elke andere Eredivisie-keeper", prijst Perez bij ESPN.
Perez ziet dat Ter Stegen niet zomaar doelpunten incasseert. "Hij is natuurlijk gewend aan het allerhoogste niveau, waar heel goed wordt afgewerkt. Je moet bij hem dus heel secuur afwerken als je wilt scoren. Je kunt niet zomaar even in de hoek schieten. Hij heeft dat op een heel ander niveau al meegemaakt."
Vooral de redding op de inzet van Sparta-spits Milan Zonneveld was van grote klasse. "Dat is buitencategorie", besluit Perez.
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