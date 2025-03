Kenneth Perez: "Puur geluk, een ander woord heb ik er niet voor"

Het lijkt bij Ajax, de huidige koploper van de Eredivisie, de laatste weken alleen maar mee te zitten. Het geluk van een kampioen? Of Lucky Ajax? Ook FC Twente had geluk, in het kampioensjaar 2009/2010.

Bij de Tukkers viel alles op zijn plek. "Ik kan me nog een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht herinneren uit dat seizoen", vertelt Kenneth Perez in het Algemeen Dagblad. "We kregen een penalty in de laatste minuut. Blaise N’Kufo wilde hem niet nemen, ik wel. Maar ik miste. Pure onkunde, zou je kunnen zeggen."

"Maar amper één minuut later kwam er een bal bij mij en schoot ik ‘m hoog voor het doel. Niks briljants of doordachts aan, gewoon een blinde wanhoopsbal", blikt de Deen terug. "Wat denk je: de bal viel pardoes uit de lucht bij Bryan Ruiz, die scoorde: 3-2. Puur geluk. Een ander woord heb ik er niet voor", zegt hij.

Ook in de kampioenswedstrijd had FC Twente geluk. NAC Breda-speler Csaba Fehér pakte na 21 minuten een rode kaart. "Dat leek wel afgesproken werk. Zó dom was dat", lacht Perez. "Zelf ben ik ervan overtuigd dat we die wedstrijd toch wel gewonnen hadden, ook met elf tegen elf. Maar ik kan me goed voorstellen dat onze concurrent Ajax toen dacht: ‘niet te geloven. Wat een ongelooflijke mazzel."