Kenneth Perez schrikt van Ajax: "Zo druppelen we naar beneden"

Volgens Kenneth Perez moeten Nederlandse clubs voorlopig geen hoge verwachtingen hebben van succes in Europa. In het ESPN-programma Voetbalpraat stelt de oud-international dat het niveau simpelweg tekortschiet, zowel aan de top als daaronder.

"We hebben gewoon een goede top drie nodig", aldus Perez. "We hebben nu twee plekken veroverd voor de Champions League en één plek voor de kwalificatie... We hebben geen drie teams, niet eens twee die wat kunnen in de Champions League. Dan is onze subtop ook niet sterk genoeg, zo druppelen we gewoon naar beneden."

Ook Willem Vissers van de Volkskrant uit zijn zorgen en wijst daarbij specifiek naar Feyenoord. Hij ergert zich aan de manier waarop de Rotterdammers omgaan met de Europa League. "Wat mij ook teleurstelt is dat Feyenoord tegen SC Braga gewoon met een veredeld B-elftal speelt. Je verpest daar veel mee", aldus Vissers.

Jeroen Elshoff kijkt met minder verbazing naar de tegenvallende Europese resultaten. De commentator plaatst vraagtekens bij de keuzes die zijn gemaakt. "Met Heitinga de Champions League in met een selectie die niet op orde is. Van Persie die als beginnend coach nog nooit Europees heeft gedraaid, daar kunnen we ons ook van afvragen wat we daarvan hadden kunnen verwachten."