Meldingen
2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

Stefan

Kenneth Perez is er nog niet van overtuigd dat de Premier League een goede competitie is voor Mika Godts. De Deense analist is qua niveau wel overtuigd van de Ajacied, maar denkt dat hij inhoud tekort komt.

Na het laatste fluitsignaal tegen PSV stortten meerdere Ajacieden tegen het gras. De fitheid van de spelers van de Amsterdamse club zorgt voor verbazing bij Perez. "Als je fysiek niet in orde bent, dan ga je gehaaste beslissing nemen", zegt hij in Dit was het weekend van ESPN. "Voor alle duidelijkheid: we hebben het over de grootste club van Nederland, maar de spelers vallen om na de wedstrijd."

"Ik vind het bijna schandalig. Het is een club waar heel veel mensen willen werken, maar zij kunnen geen mensen vinden die spelers zo fit kunnen krijgen dat ze het tegen de kampioen met vijf wisselspelers op kunnen nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Godts denkt, of vindt, dat hij volgend jaar in de Premier League kan voetballen, no fucking way."

"Hij moet bij een club in Nederland, of bij een FC Porto, weer sterker worden, zodat hij qua inhoud een heel seizoen mee kan. Qua niveau is het absoluut geen probleem", aldus Perez, die dus niet twijfelt over de kwaliteiten van Godts. "Het was een schitterende 2-2. Die goal is een beetje onderbelicht gebleven, want weet je hoe moeilijk dat is. Je denk: waarom schiet hij? Links, volley, uit de lucht, een schitterende goal. Ik vind het technisch zo ongelooflijk knap. Hij moet hem met zijn verkeerde been laag houden."

Gerelateerd:
Anton Gaaei tegen PSV

Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"

0
Pablo García

'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax wedstrijden Mika Godts Ajax historie & oud-spelers Kenneth Perez Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

0
Marijn Beuker

"Wat hebben, mensen als Mislintat en Beuker bij Ajax te zoeken?"

0
Jaap Stam in Manchester

Stam vertelt openhartig over verslaving: "Toen ik trainer was..."

0
Mats Rots in De Grolsch Veste

'Mats Rots maakt transfer': "Die kan makkelijk bij Ajax spelen"

0
Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

0
Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"

"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"

Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"

Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"

Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"

'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"

García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws