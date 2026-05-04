Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
Kenneth Perez is er nog niet van overtuigd dat de Premier League een goede competitie is voor Mika Godts. De Deense analist is qua niveau wel overtuigd van de Ajacied, maar denkt dat hij inhoud tekort komt.
Na het laatste fluitsignaal tegen PSV stortten meerdere Ajacieden tegen het gras. De fitheid van de spelers van de Amsterdamse club zorgt voor verbazing bij Perez. "Als je fysiek niet in orde bent, dan ga je gehaaste beslissing nemen", zegt hij in Dit was het weekend van ESPN. "Voor alle duidelijkheid: we hebben het over de grootste club van Nederland, maar de spelers vallen om na de wedstrijd."
"Ik vind het bijna schandalig. Het is een club waar heel veel mensen willen werken, maar zij kunnen geen mensen vinden die spelers zo fit kunnen krijgen dat ze het tegen de kampioen met vijf wisselspelers op kunnen nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Godts denkt, of vindt, dat hij volgend jaar in de Premier League kan voetballen, no fucking way."
"Hij moet bij een club in Nederland, of bij een FC Porto, weer sterker worden, zodat hij qua inhoud een heel seizoen mee kan. Qua niveau is het absoluut geen probleem", aldus Perez, die dus niet twijfelt over de kwaliteiten van Godts. "Het was een schitterende 2-2. Die goal is een beetje onderbelicht gebleven, want weet je hoe moeilijk dat is. Je denk: waarom schiet hij? Links, volley, uit de lucht, een schitterende goal. Ik vind het technisch zo ongelooflijk knap. Hij moet hem met zijn verkeerde been laag houden."
Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"
"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
"Mika Godts was iets te veel op zoek naar persoonlijk succes"
Valentijn Driessen kritisch: "Die twee zijn geen Ajax-materiaal"
Van Hanegem kritisch op Ajax: "Ze kunnen zelf nauwelijks winnen"
Perez verwacht Ajax-transfer: "Hoort in de Bundesliga te spelen"
'KNVB vreest uitspraak in paspoortgate': "Ajax en PSV de CL in"
García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Ajax Vrouwen blijft in titelrace en laat Excelsior degraderen
Marciano Vink over Ajacied: "Je kan ook niet niet van hem houden"
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"
Schreuder komt met nieuws over Ajax-huurling: "Ziet er niet goed uit"
Gaat Anton Gaaei vertrekken bij Ajax? "Dat maakt het interessant"
Peter Bosz is lovend over Ajax-aanvaller: "Ik schrok vandaag"
Dolberg krijgt complimenten: "Hij leek een beetje op Harry Kane"
Farioli draagt titel FC Porto op aan Ajax: "Ook een beetje voor hen"
'Ajax wil zeer aantrekkelijk bod uitbrengen op Spaans talent'
"De kans dat Berghuis zijn carrière daar afsluit is vrij groot"
Kraay Jr. na interview Garcia: "Daar snap ik helemaal niks van"
Driessen haalt uit na Ajax -PSV: "Het leek helemaal nergens op"
Myron Boadu wilde meer tegen Ajax: "We hadden moeten doordrukken"
Berghuis krijgt lastige vraag van Hans Kraay: "Waren ze fitter?"
Marciano Vink looft Ajacied: "Een van de beste spelers van Ajax"
Gaaei onthult geheim achter wereldgoals: "Heb het van hem geleerd"
Godts over toekomst bij Ajax: "Voor mij staat Ajax nu op één"
García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Til gefrustreerd na late tegentreffer: "Ik ben er doodziek van"
Borst kritisch op Ajax-aankoop: "Die kun je missen als kiespijn"
Bosz baalt van PSV: "Wij hebben daarin veel te weinig gebracht"
Godts krijgt wéér lof: "Deze goal is honderd procent perfect"