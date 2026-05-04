Kenneth Perez schrok van Ajacied: "Premier League? No fucking way"

Kenneth Perez is er nog niet van overtuigd dat de Premier League een goede competitie is voor Mika Godts. De Deense analist is qua niveau wel overtuigd van de Ajacied, maar denkt dat hij inhoud tekort komt.

Na het laatste fluitsignaal tegen PSV stortten meerdere Ajacieden tegen het gras. De fitheid van de spelers van de Amsterdamse club zorgt voor verbazing bij Perez. "Als je fysiek niet in orde bent, dan ga je gehaaste beslissing nemen", zegt hij in Dit was het weekend van ESPN. "Voor alle duidelijkheid: we hebben het over de grootste club van Nederland, maar de spelers vallen om na de wedstrijd."

"Ik vind het bijna schandalig. Het is een club waar heel veel mensen willen werken, maar zij kunnen geen mensen vinden die spelers zo fit kunnen krijgen dat ze het tegen de kampioen met vijf wisselspelers op kunnen nemen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat Godts denkt, of vindt, dat hij volgend jaar in de Premier League kan voetballen, no fucking way."