Perez tipt nieuwe Ajax-trainer: "Dat lijkt me echt interessant"

Na het aangekondigde vertrek van Francesco Farioli bij Ajax wordt volop gespeculeerd over zijn opvolger. Hoewel er verschillende Nederlandse namen circuleren, laat Kenneth Perez in het ESPN-programma Voetbalpraat weten dat hij een voorkeur heeft voor de Noor Kjetil Knutsen.

Knutsen was in de zomer van 2023 al serieus in beeld bij Ajax. Toenmalig technisch directeur Sven Mislintat bevestigde destijds het contact met de succesvolle Noorse trainer. "Dat lijkt me wel echt een interessante", zegt Perez. "Als je hen ziet voetballen, is het altijd wel aantrekkelijk. Rome weggetikt, 6-1."

Toch is niet iedereen overtuigd. Sjoerd Mossou plaatst een kritische kanttekening: "Dan haal je eigenlijk een Noorse variant op Farioli, hè?" Perez is het daar niet mee eens: "Ik vind wel dat ze aanvallend voetbal spelen." Mossou reageert: "Dat snap ik. Maar je haalt wel een trainer uit een andere voetbalcultuur naar Ajax. En dat kan superinteressant zijn, maar het lijkt mij logischer dat als je net Farioli gehad hebt, dat je teruggaat naar de basis."