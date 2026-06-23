Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."

Theo Janssen schoof dinsdagavond aan bij de NOS WK Avond . De oud-speler van Ajax zat bij die uitzending naast zijn voormalige ploeggenoot Kenneth Perez, die eveneens een verleden bij Ajax heeft. Het duo werd in 2010 samen kampioen met FC Twente.

"Dat was zeker een mooie tijd", blikt Janssen terug. "Voor FC Twente was het natuurlijk bizar wat er toen gebeurde in die jaren. Kenneth had natuurlijk bij Ajax en PSV gespeeld en wij dachten allemaal dat hij al een keer kampioen was geworden, maar dat was niet zo", lacht hij.

"Het is dan wel mooi dat hij uiteindelijk bij een kleinere club kampioen wordt. Dat maakt het denk ik wel bijzonder." Perez bedankt Janssen voor die mooie woorden. "Graag gedaan, jongen", lacht Janssen nogmaals.

"Weet je wat het was bij FC Twente met Theo?", haakt Perez in. "Theo was eigenlijk zo van niet altijd fit en dat soort dingen. Bij ons bij FC Twente was hij zó scherp en zó fit. Echt helemaal afgetraind. En toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax... Toen was het anders."