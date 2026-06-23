Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."

Bjorn
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Theo Janssen schoof dinsdagavond aan bij de NOS WK Avond. De oud-speler van Ajax zat bij die uitzending naast zijn voormalige ploeggenoot Kenneth Perez, die eveneens een verleden bij Ajax heeft. Het duo werd in 2010 samen kampioen met FC Twente.

"Dat was zeker een mooie tijd", blikt Janssen terug. "Voor FC Twente was het natuurlijk bizar wat er toen gebeurde in die jaren. Kenneth had natuurlijk bij Ajax en PSV gespeeld en wij dachten allemaal dat hij al een keer kampioen was geworden, maar dat was niet zo", lacht hij. 

"Het is dan wel mooi dat hij uiteindelijk bij een kleinere club kampioen wordt. Dat maakt het denk ik wel bijzonder." Perez bedankt Janssen voor die mooie woorden. "Graag gedaan, jongen", lacht Janssen nogmaals. 

"Weet je wat het was bij FC Twente met Theo?", haakt Perez in. "Theo was eigenlijk zo van niet altijd fit en dat soort dingen. Bij ons bij FC Twente was hij zó scherp en zó fit. Echt helemaal afgetraind. En toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax... Toen was het anders."

Janssen heeft daar wel een verklaring voor. "Bij FC Twente was het elftal gewoon geweldig, het viel helemaal in elkaar. Bij Ajax begon ik heel erg fit, maar later werd het minder", beaamt hij. 

Janssen won daarna met FC Twente nog de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker en pakte individueel de Gouden Schoen. In 2012 pakte de linkspoot ook met Ajax de landstitel. Perez stopte na het kampioenschap met FC Twente met profvoetbal. Beide oud-middenvelders zijn nu veel als analist op televisie te zien.

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside

Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Wout Weghorst maakt een foto

Oranje speelt op WK gelijk tegen Japan; Wout Weghorst bankzitter

0
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."

Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"

Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax

'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'

'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'

Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"

Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"

Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws