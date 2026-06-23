Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."
Theo Janssen schoof dinsdagavond aan bij de NOS WK Avond. De oud-speler van Ajax zat bij die uitzending naast zijn voormalige ploeggenoot Kenneth Perez, die eveneens een verleden bij Ajax heeft. Het duo werd in 2010 samen kampioen met FC Twente.
"Dat was zeker een mooie tijd", blikt Janssen terug. "Voor FC Twente was het natuurlijk bizar wat er toen gebeurde in die jaren. Kenneth had natuurlijk bij Ajax en PSV gespeeld en wij dachten allemaal dat hij al een keer kampioen was geworden, maar dat was niet zo", lacht hij.
"Het is dan wel mooi dat hij uiteindelijk bij een kleinere club kampioen wordt. Dat maakt het denk ik wel bijzonder." Perez bedankt Janssen voor die mooie woorden. "Graag gedaan, jongen", lacht Janssen nogmaals.
"Weet je wat het was bij FC Twente met Theo?", haakt Perez in. "Theo was eigenlijk zo van niet altijd fit en dat soort dingen. Bij ons bij FC Twente was hij zó scherp en zó fit. Echt helemaal afgetraind. En toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax... Toen was het anders."
Janssen heeft daar wel een verklaring voor. "Bij FC Twente was het elftal gewoon geweldig, het viel helemaal in elkaar. Bij Ajax begon ik heel erg fit, maar later werd het minder", beaamt hij.
Janssen won daarna met FC Twente nog de Johan Cruijff Schaal en de KNVB Beker en pakte individueel de Gouden Schoen. In 2012 pakte de linkspoot ook met Ajax de landstitel. Perez stopte na het kampioenschap met FC Twente met profvoetbal. Beide oud-middenvelders zijn nu veel als analist op televisie te zien.
Kenneth Perez: "Toen zag ik hem een paar jaar later bij Ajax..."
Brobbey maakt indruk bij Oranje: "Dat kan Memphis helemaal niet"
Ajax heeft beet presenteert opvolger van García bij Jong Ajax
'Persoonlijk akkoord tussen Ajax en Caio Henrique is ver weg'
'Ajax bereikt akkoord over Henrique, transfersom ligt veel hoger'
Driessen trapt op de rem: "Polonaise rond Brobbey overdreven"
Feringa weg bij Ajax: "Beslissing genomen om afstand te nemen"
Johan Derksen wijst naar voormalig Ajacied: "Hij kan veel beter"
Ajax maakt oefenduels bekend: Engelse club op bezoek in de Arena
Garcia tekent bij club in Polen: "Aantrekkelijk, aanvallend spel"
"Mohammed Ihattaren kan daarom momenteel niet bij ons voetballen"
'Van der Hoorn vertrekt, verdediger kiest voor buitenlands avontuur'
Huntelaar gevraagd naar toekomst: "Ajax blijft altijd wel trekken"
'Weghorst beschermd door groep': "Blij dat media er niet altijd is"
Van der Gijp vol onbegrip over keuze Ajax: "Dat kan toch niet?"
'Voormalig Ajacied Joël Veltman (34) zet in op nieuw avontuur'
'Transfervrije Ajacied gevolgd door clubs uit Premier League'
Emanuelson wil duidelijkheid over Ajax-toekomst: "Ik blijf sowieso"
Ricky van Wolfswinkel geniet van voormalig Ajacied: "Geweldig"
Hélène Hendriks heeft nieuws over oud-Ajacied: "Hij gaat hard"
Berghuis bereikt dieptepunt in marktwaarde sinds komst bij Ajax
'Ajax informeert bij AS Roma naar voormalig La Liga-topscorer'
Oud-Ajax-spits Kaj Sierhuis tekent contract bij Eredivisie-club
'Ajax maakt nieuwe technische staf bekend op eerste trainingsdag'
'Oscar García vindt vlak na Ajax-vertrek nieuwe klus in Polen'
'Ajax belangrijke kandidaat voor linksback van FC Barcelona'
Driessen kritisch: "Dit is de eerste mislukking van Jordi Cruijff"
Jordi Cruijff wil 15 spelers lozen bij Ajax: "Geen bodemprijzen"
Weghorst maakt indruk bij Oranje: "Was voor mij de openbaring"
Brian Brobbey maakt indruk: "Hij is niet meer een soort Bombarda"