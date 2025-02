Kenneth Perez trekt conclusie: "Dat kan Brobbey gewoon écht niet"

Kenneth Perez zag hoe Rasmussen de score op schitterende wijze opende. "Eén van de pijnlijkste dingen van deze wedstrijd is eigenlijk dat Brian Brobbey dé spits is bij Ajax, maar als je ziet hoe Rasmussen die bal afwerkt... Dat kan Brobbey gewoon écht niet", stelde hij bij Voetbalpraat.

Perez was vol lof over de afwerking van Rasmussen. "Rasmussen maakte het echt fantastisch af. Zo'n goal heb je wel even nodig. Iemand die 'm zo afwerkt, dat is gewoon heel knap." Ondanks de recente doelpunten van Brobbey tegen Fortuna Sittard en Union, blijft de vergelijking met Rasmussen schrijnend. "Rasmussen is misschien ook niet heel erg goed, maar des te pijnlijker dat het drie niveau’s boven het afwerken van Brobbey is. Wat toch wel een belangrijk ding is voor een spits", oordeelde Perez.