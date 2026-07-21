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Ajax historie & oud-spelers

Kenneth Perez verandert van mening over drinkpauzes: "Ik ben om"

Amber
bron: NOS
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez is van mening veranderd over de veelbesproken drinkpauzes tijdens het WK. Waar de onderbrekingen door veel mensen worden bekritiseerd, ziet de oud-voetballer juist voordelen in de extra momenten waarop trainers hun ploeg kunnen bijsturen.

Tijdens de voorbeschouwing op de WK-finale tussen Argentinië en Spanje bij de NOS werd Perez gevraagd of hij inmiddels 'om' was wat betreft de hydration breaks. "Ja, ik ben om, maar niet vanwege de water breaks, want van mij hoeven ze niet te drinken. Maar: ik vind het concept van vier kwarten eigenlijk wel wat hebben. Omdat ik vind dat de coaches dan veel meer inbreng kunnen hebben."

Perez vindt vooral het tactische aspect interessant. Volgens hem kunnen trainers tijdens zo'n extra pauze sneller reageren op veranderingen in een wedstrijd. "We hebben wedstrijden gezien, bijvoorbeeld Nederland tegen Zweden... Nederland was eigenlijk heer en meester in het eerste kwart, maar toen kantelde het omdat Zweden iets anders ging doen. Kijk: het is niet verzonnen voor het water innemen, het is voor de commerciëlen. Maar ik vind het wel iets hebben dat je nu een tactical break hebt, eigenlijk."

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