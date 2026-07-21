Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Kenneth Perez verandert van mening over drinkpauzes: "Ik ben om"

Amber
bron: NOS
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez is van mening veranderd over de veelbesproken drinkpauzes tijdens het WK. Waar de onderbrekingen door veel mensen worden bekritiseerd, ziet de oud-voetballer juist voordelen in de extra momenten waarop trainers hun ploeg kunnen bijsturen.

Tijdens de voorbeschouwing op de WK-finale tussen Argentinië en Spanje bij de NOS werd Perez gevraagd of hij inmiddels 'om' was wat betreft de hydration breaks. "Ja, ik ben om, maar niet vanwege de water breaks, want van mij hoeven ze niet te drinken. Maar: ik vind het concept van vier kwarten eigenlijk wel wat hebben. Omdat ik vind dat de coaches dan veel meer inbreng kunnen hebben."

Perez vindt vooral het tactische aspect interessant. Volgens hem kunnen trainers tijdens zo'n extra pauze sneller reageren op veranderingen in een wedstrijd. "We hebben wedstrijden gezien, bijvoorbeeld Nederland tegen Zweden... Nederland was eigenlijk heer en meester in het eerste kwart, maar toen kantelde het omdat Zweden iets anders ging doen. Kijk: het is niet verzonnen voor het water innemen, het is voor de commerciëlen. Maar ik vind het wel iets hebben dat je nu een tactical break hebt, eigenlijk."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Erik ten Hag in gesprek met ESPN

Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws