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Kenneth Perez verbaasd door feit over Ajax: "Dat is ook crazy"

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © MTB-Photo

Kenneth Perez ziet dat Ajax beter voor de dag komt dan vorig seizoen, maar vindt het opvallend dat de Amsterdammers na zeven wedstrijden al zeven verliespunten hebben. Willem Vissers waarschuwt ondertussen voor het risico dat Ajax neemt met de huidige selectie en het roulatiesysteem van trainer Michel Sanchez.

"Ze hebben één punt minder dan John Heitinga vorig jaar, maar als je het heel even breder bekijkt: je ziet wel dat ze betere spelers hebben en wat beter voor de dag komen", begint Perez in Voetbalpraat.

Vincent Schildkamp wijst de ESPN-analist vervolgens op de zeven verliespunten die Ajax inmiddels heeft opgelopen. "Je hebt gelijk", reageert Perez. "Dat is ook crazy. Zo’n seizoen is langer dan zeven wedstrijden. Je ziet dat PSV ook niet alles wint, dus daardoor zal het waarschijnlijk iets dichter bij elkaar komen."

Ondanks de gemiste punten heeft Perez meer vertrouwen in Ajax dan vorig seizoen. "Je ziet iets meer dat het klopt bij Ajax. Daardoor heb je er iets meer vertrouwen in dat ze iets langer mee kunnen doen en het spannender wordt."

Vissers plaatst wel een duidelijke kanttekening bij de gekozen koers in Amsterdam. Volgens de journalist is met de samenstelling van de selectie bewust een risico genomen. "Het gevaar is alleen: ze hebben gegokt. Die spelers hebben geen lange contracten, dus daar hebben ze niet veel geld voor hoeven betalen. Maar die hebben wel dikke salarissen. Ze gokken erop dat ze dit jaar meedoen om de titel."

Juist vanwege die keuze begrijpt Vissers niet dat Sanchez veelvuldig rouleert. Volgens hem kan Ajax het zich niet veroorloven om in de openingsfase van het seizoen te veel punten te verspelen. "Dan kan je niet eindeloos gaan rouleren en in het begin al zoveel punten laten liggen dat je niet meer meedoet. Ze hebben geluk dat PSV ook verliest, die anderen verliezen ook wel een keer. Maar het is wel een gok wat hij doet."

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