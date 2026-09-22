Kenneth Perez verbaasd door feit over Ajax: "Dat is ook crazy"

Kenneth Perez ziet dat Ajax beter voor de dag komt dan vorig seizoen, maar vindt het opvallend dat de Amsterdammers na zeven wedstrijden al zeven verliespunten hebben. Willem Vissers waarschuwt ondertussen voor het risico dat Ajax neemt met de huidige selectie en het roulatiesysteem van trainer Michel Sanchez.

"Ze hebben één punt minder dan John Heitinga vorig jaar, maar als je het heel even breder bekijkt: je ziet wel dat ze betere spelers hebben en wat beter voor de dag komen", begint Perez in Voetbalpraat.

Vincent Schildkamp wijst de ESPN-analist vervolgens op de zeven verliespunten die Ajax inmiddels heeft opgelopen. "Je hebt gelijk", reageert Perez. "Dat is ook crazy. Zo’n seizoen is langer dan zeven wedstrijden. Je ziet dat PSV ook niet alles wint, dus daardoor zal het waarschijnlijk iets dichter bij elkaar komen."

Ondanks de gemiste punten heeft Perez meer vertrouwen in Ajax dan vorig seizoen. "Je ziet iets meer dat het klopt bij Ajax. Daardoor heb je er iets meer vertrouwen in dat ze iets langer mee kunnen doen en het spannender wordt."