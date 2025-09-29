Kenneth Perez verbaasd na Ajax - NAC: "Het klopt gewoon niet"

Kenneth Perez kan nauwelijks geloven dat Ajax zaterdag drie punten overhield aan het thuisduel met NAC Breda (2-1). In het ESPN-programma Dit Was Het Weekend onderbouwt de analist zijn kritiek van een dag eerder met cijfers van de tweede helft.

"Toen ging ik kijken naar de cijfers van de wedstrijd. Het was ongelooflijk waar ik naar zat te kijken, ongelooflijk dat Ajax drie punten had gehaald. Dit zijn de statistieken…", begint Perez terwijl hij de data erbij pakt. "En dan had NAC Breda ook nog twintig minuten een man minder."

Volgens de Deense analist klopt het spelbeeld van Ajax totaal niet met de status van de club. "Het lijkt bijna of er gesjoemeld is met de cijfers. Het klopt gewoon niet wat Ajax aan het doen is. Zij horen de bovenliggende partij te zijn, maar NAC was gewoon de betere ploeg."

Perez maakt zich zorgen over de bredere staat van het Nederlandse topvoetbal en hoopt dat ploegen als Ajax hun niveau weer opkrikken. "Ik vind het leuk als de Nederlandse topteams gewoon goed zijn. Daar hebben we ook Europees gezien baat bij. Om te zien hoe een ploeg zó onduidelijk voetbalt en zo weinig afspraken nakomt… Dat vind ik best wel gek", aldus Perez.