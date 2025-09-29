Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Perez verbaasd na Ajax - NAC: "Het klopt gewoon niet"

Gijs Kila
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez kan nauwelijks geloven dat Ajax zaterdag drie punten overhield aan het thuisduel met NAC Breda (2-1). In het ESPN-programma Dit Was Het Weekend onderbouwt de analist zijn kritiek van een dag eerder met cijfers van de tweede helft.

"Toen ging ik kijken naar de cijfers van de wedstrijd. Het was ongelooflijk waar ik naar zat te kijken, ongelooflijk dat Ajax drie punten had gehaald. Dit zijn de statistieken…", begint Perez terwijl hij de data erbij pakt. "En dan had NAC Breda ook nog twintig minuten een man minder."

Volgens de Deense analist klopt het spelbeeld van Ajax totaal niet met de status van de club. "Het lijkt bijna of er gesjoemeld is met de cijfers. Het klopt gewoon niet wat Ajax aan het doen is. Zij horen de bovenliggende partij te zijn, maar NAC was gewoon de betere ploeg."

Perez maakt zich zorgen over de bredere staat van het Nederlandse topvoetbal en hoopt dat ploegen als Ajax hun niveau weer opkrikken. "Ik vind het leuk als de Nederlandse topteams gewoon goed zijn. Daar hebben we ook Europees gezien baat bij. Om te zien hoe een ploeg zó onduidelijk voetbalt en zo weinig afspraken nakomt… Dat vind ik best wel gek", aldus Perez.

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Karim El Ahmadi

El Ahmadi zeer kritisch op Ajax: "Niveau van een degradatieteam"

0
Hakim Ziyech

'Hakim Ziyech wordt aan verrassende terugkeer naar Ajax gelinkt'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 6 3 12
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Twente 7 2 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd