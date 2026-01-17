Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Kenneth Perez verbaasd over Ajacied: "Grappig dat jij dat vindt"

Kenneth Perez zet vraagtekens bij de snelheid van Raúl Moro. De ESPN-analist schaart de Spaanse buitenspeler van Ajax zelfs onder de categorie 'kleine, langzame en fysiek zwakke' spelers die de club de afgelopen jaren heeft aangetrokken.

Voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Go Ahead Eagles kwam bij ESPN het transferbeleid van de Amsterdammers ter sprake. Perez was daarin uitgesproken. "Ik snapte sowieso niet het hele beleid van Ajax om hele kleine, langzame, fysiek zwakke spelers te halen. Het voetbal vraagt om iets heel anders", aldus de oud-international.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias ging daar niet in mee en nam het op voor Moro. "Ze zijn toch niet allemaal langzaam? Moro is toch niet langzaam? Hij is klein, maar niet langzaam. Moro is snel, hoor."

Die opmerking zorgde voor zichtbaar ongeloof bij Perez. "Oké. Snel? Ik vind hem helemaal niet snel. Grappig dat je dat vindt. Het is niet erg dat je niet snel bent, maar dan moet je wel heel veel andere dingen hebben om een rol te hebben. Hij is toch niet supersnel?"

De uitspraken van Perez worden echter tegengesproken door de cijfers. Data van Opta laten zien dat Moro in zijn laatste drie Eredivisie-optredens, telkens met minimaal tien minuten speeltijd, een topsnelheid van ongeveer 33 kilometer per uur haalde. Daarmee behoorde hij in die wedstrijden steevast tot de snelste spelers op het veld.

