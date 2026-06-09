Kenneth Perez verwacht wijziging bij Oranje: "Echt irritant"

De beoogde basis van het Nederlands elftal won maandagavond met 2-1 van Oezbekistan, maar Kenneth Perez was niet onder de indruk. De voormalig profvoetballer, die zelf onder andere bij Ajax, FC Twente en PSV speelde, toont zich kritisch over de vorm van Donyell Malen bij Oranje.

“Ik was op een golftoernooi waar veel Italianen bij waren en zij zeiden: ‘Malen laat het probleem van het Italiaanse voetbal zien. Hoe matig het is geworden, dat hij erin kan uitblinken'. Zij vinden dat zij een waardeloze competitie hebben”, legt Perez uit bij ESPN.

“Ik denk dat Memphis gewoon eerste spits wordt dit WK", voorspelt hij. "Trainers gaan toch twijfelen omdat Malen die kansen mist. Die kansen van hem, dat vindt een coach echt irritant", constateert Perez, die van mening is dat Malen ook al had moeten scoren tegen Algerije.