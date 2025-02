Kenneth Perez voorspelt kampioen: "Het kan bijna niet anders"

Kenneth Perez is ervan overtuigd dat Ajax dit seizoen de Eredivisie zal winnen. De analist, die kritisch is over de prestaties van PSV, ziet de Amsterdamse club als onbetwiste kampioen.

"Het is alsof het in de sterren geschreven staat", zegt Perez over Ajax’ kansen bij Voetbalpraat op ESPN. Ajax won afgelopen weekend met 2-0 van Go Ahead Eagles, wat hun voorsprong op PSV op vijf punten bracht. Perez gelooft sterk in de landstitel voor Ajax en is er zelfs van overtuigd dat het onvermijdelijk is. "Of ik denk dat ze kampioen worden? Ja", stelt hij. "Het kan bijna niet anders. Het is alsof het in de sterren geschreven staat. Alles valt precies goed."

De analist wijst naar de andere teams in de competitie en hun zwakke prestaties. Hij twijfelt aan de kracht van PSV, ondanks hun overwinning op Juventus in de Champions League. "Die laten zoveel steken vallen. Mensen denken: PSV heeft Juventus uitgeschakeld in de Champions League, het lek is boven. Dat vraag ik me echt af", benadrukt Perez. "Want het PSV zoals ik ze zie na de winterstop... Ik durf er geen geld op in te zetten dat ze winnen van wie dan ook." Volgens Perez doet Ajax altijd net genoeg, ondanks hun onregelmatige spel. "Het doet me denken aan ons kampioenschap met FC Twente. Toen was het ook niet altijd goed."