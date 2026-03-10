Kenneth Perez waarschuwt Ajax: "We weten hoe dat afgelopen is"

Perez ziet dat er in de voetballerij vaak belangrijke functies aan onervaren mensen worden gegeven. "Jordi Cruijff heeft ook niet het cv waarvan je zegt, zo die gaat het doen", begint hij in Voetbalpraat van ESPN. "In de voetballerij worden heel vaak beslissingen genomen op basis van sentiment, naam en gokken. Met mijn cv kan ik niet CEO van Philips worden... In de voetballerij kan heel veel."

De voormalig voetballer merkt dat de clubs te vaak te veel macht weggeven. "Ze hebben het ook gedaan met Van Basten, toen ik daar voetbalde. Toen gaven ze ook de sleutels en we weten allemaal hoe dat afgelopen is...", herinnert Perez. "De sleutels geven aan één iemand is krankzinnig in deze wereld. Ze hebben zelf geen benul."