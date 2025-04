Kenneth Perez wijst Ajax-uitblinkers aan: "Ongelooflijk knap"

Perez vindt Hato een enorm intelligente speler. "Hoe hij elke keer speelde met 'wel of niet'. Dat is de kritiek die ik weleens heb op Boscagli. Die gaat wél, en denkt nooit 'misschien nu even niet'. Dat vond ik wel bij de spelers van Ajax", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. "In het stadion zie je dat fantastisch. Ze waren zoveel beter geprepareerd. Ze dachten veel meer na. Hato, negentien jaar. Ongelooflijk knap hoe hij met de ruimte speelde."

Ook het optreden van Berghuis, die in Eindhoven weer in de basis begon, kon Perez bekoren. "Hij moet ook wel de intelligente man zijn, want hij heeft ook door dat hij niet meer zo goed is", aldus de voormalig profvoetballer. "Als hij nog wil spelen in dit Ajax, moet hij doen wat hij nu doet: een ongelooflijke teamplayer worden, wat hij eerder nooit is geweest."