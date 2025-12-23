Kick-off
Verweij over gesprek met Beuker: "Heeft totaal niet die ambitie"
Kenneth Perez wijst: "Dat was een beetje het lullige voor Heitinga"

Amber
bron: Voetbalpraat
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez is positief over de recente ontwikkeling van Ajax. Bij Voetbalpraat op ESPN merkt de oud-Ajacied op een duidelijke verbetering bij de ploeg te zien, al plaatst hij daar wel een kanttekening bij.

"De ontwikkeling kon ook bijna niet slechter", zegt Perez. "Het is misschien niet het voetbal dat je voor ogen hebt, maar we zijn vorig jaar gewend. Dat was een beetje het lullige voor Heitinga, want hij moest aanvallend voetbal inbrengen. Dat kon hij niet goed genoeg overbrengen of de spelers konden het niet doen."

Volgens Perez heeft de komst van een nieuwe trainer een omslag teweeggebracht. "Dan komt er een nieuwe trainer die een verdedigende structuur, waarin jongens iets voor elkaar willen doen, brengt", aldus de oud-middenvelder. "Ik zie nu bij Ajax dat de jongens met elkaar iets voor elkaar willen krijgen. Ze verloren de eerste twee wedstrijden, tegen FC Utrecht en Excelsior, maar daarna is het alleen maar beter geworden. Ze zijn van de hatelijke nul af in de Champions League, ook heel lekker."

