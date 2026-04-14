Kenneth Perez wijst naar oud-Ajacied: "Anders zijn ze te laat"
Kenneth Perez denkt dat Ruud Nijstad komende zomer vertrekt bij FC Twente. De analist verwacht dat de achttienjarige verdediger na zijn debuutjaar al een transfer gaat maken. Nijstad staat ook op de radar bij clubs als Chelsea en FC Barcelona.
Perez snapt dat Nijstad bij Europese topclubs op de radar staat. "Grote clubs zijn bang dat ze anders te laat zijn", vertelt de Deen bij Voetbalpraat op ESPN. "Als de één het niet doet, dan doet een andere club het wel."
"Het is niet zo dat Nijstad vanaf dag één gaat spelen bij zo'n club", beseft Perez. "Ze kijken wel, net zoals bij Hato. Ze zijn dan gewoon blij dat een andere club hem niet heeft en dat zij hem wel hebben. En dan zien ze wel." Hato maakte afgelopen zomer op negentienjarige leeftijd voor ruim 44 miljoen euro de overstap van Ajax naar Chelsea.
Volgens Perez gaat het daarbij niet alleen om het geld. "Maar zeg maar eens nee tegen Barcelona. We weten ook niet wat er gebeurt in zijn lijf. Als jij van twee ton per jaar naar drie miljoen euro per jaar kan gaan, is het wel heel lastig om te zeggen dat je het niet doet", aldus de oud-speler van Ajax.
Hij zou Nijstad dan ook snappen mocht het FC Twente-talent een stap maken. "Ik vind het echt lastig om deze stappen te veroordelen, want je kent de situatie ook niet. Ongeluk zit echt in een klein hoekje. De groep die het uiteindelijk haalt is natuurlijk heel klein en de groep die het niet haalt is heel groot."
