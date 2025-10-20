AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kenneth Perez: "Ze willen 'Ajax-voetbal' spelen met middelmaat"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Ajax moet dringend afstappen van de huidige speelwijze, zo stellen Kenneth Perez en Kees Kwakman in het ESPN-programma Dit was het Weekend. Volgens de analisten probeert de ploeg van John Heitinga met te veel middelmatige spelers nog altijd het traditionele, dominante Ajax-voetbal te spelen, en dat werkt niet meer.

Na de 0-2-nederlaag tegen AZ was Perez kritisch op de speelwijze van de Amsterdammers. "Het probleem bij Ajax is dat ze ‘Ajax-voetbal’ willen spelen met middelmaat. Dat kan niet", zei de oud-speler. "Ze willen aanvallend zijn, avontuurlijk zijn en de tegenstander kapot spelen, maar dat kan niet als je continu balverlies lijdt."

De Deen wees vooral op de kwetsbaarheid in de verdediging. "Je kan niet zo vaak de bal kwijtraken als je zo open staat als Ajax. En ze kunnen niet op deze manier spelen omdat ze op acht van de elf plekken middelmaat hebben staan. Tegenstanders komen tegen Ajax in veel te grote ruimtes door de manier waarop ze spelen. Parrott had de avond van zijn leven, want hij stond continu één-tegen-één tegen Sutalo."

Kwakman sloot zich daarbij aan en benadrukte dat Heitinga nog altijd geen vaste formatie heeft gevonden. "Ajax heeft ook nog steeds niet de juiste samenstelling gevonden", aldus de analist. "We zijn nu negen competitiewedstrijden en twee Champions League-duels verder. Tegen AZ stond er weer een team dat nog niet eerder samen heeft gespeeld."

Gerelateerd:
Rayane Bounida

Marokko aast op groot talent van Ajax: "We willen het snel doen"

0
Pelle Clement krijgt instructies van Maurice Steijn

Clement neemt het op voor Heitinga: "Er is echt op ze ingehakt"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Kees Kwakman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
PSV viert de titel in 2016

PSV'er vertelt over titel na blamage van Ajax: "Een sombere dag"

0
Hakim Ziyech namens Ajax

'Hakim Ziyech terug naar Ajax?' "Zou van waarde kunnen zijn"

0
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 9 15 22
2 Feyenoord 8 12 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd