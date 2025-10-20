Kenneth Perez: "Ze willen 'Ajax-voetbal' spelen met middelmaat"

Ajax moet dringend afstappen van de huidige speelwijze, zo stellen Kenneth Perez en Kees Kwakman in het ESPN-programma Dit was het Weekend . Volgens de analisten probeert de ploeg van John Heitinga met te veel middelmatige spelers nog altijd het traditionele, dominante Ajax-voetbal te spelen, en dat werkt niet meer.

Na de 0-2-nederlaag tegen AZ was Perez kritisch op de speelwijze van de Amsterdammers. "Het probleem bij Ajax is dat ze ‘Ajax-voetbal’ willen spelen met middelmaat. Dat kan niet", zei de oud-speler. "Ze willen aanvallend zijn, avontuurlijk zijn en de tegenstander kapot spelen, maar dat kan niet als je continu balverlies lijdt."

De Deen wees vooral op de kwetsbaarheid in de verdediging. "Je kan niet zo vaak de bal kwijtraken als je zo open staat als Ajax. En ze kunnen niet op deze manier spelen omdat ze op acht van de elf plekken middelmaat hebben staan. Tegenstanders komen tegen Ajax in veel te grote ruimtes door de manier waarop ze spelen. Parrott had de avond van zijn leven, want hij stond continu één-tegen-één tegen Sutalo."

Kwakman sloot zich daarbij aan en benadrukte dat Heitinga nog altijd geen vaste formatie heeft gevonden. "Ajax heeft ook nog steeds niet de juiste samenstelling gevonden", aldus de analist. "We zijn nu negen competitiewedstrijden en twee Champions League-duels verder. Tegen AZ stond er weer een team dat nog niet eerder samen heeft gespeeld."