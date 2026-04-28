Kenneth Perez zet vraagtekens bij Godts: "Ik zou niet weten hoe"

Volgens Perez is er wel het nodige aan te merken op de fitheid van spelers in de Eredivisie. "99 van de 100 spelers zien er prachtig uit. Buikspieren, echt niet normaal. Alleen dan zie ik Godts tegen NAC in de 76ste minuut. En die heeft waarschijnlijk de ambitie om in de Premier League te spelen... Ik zou niet weten hoe. Dat kan niet, als je dat ziet", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN.

Dat veel spelers van Ajax vermoeid oogde tegen NAC Breda, zorgt voor verbazing. "Dan zegt hij gewoon: we zijn aan het einde van een zwaar seizoen. Maar wat is er dan zwaar geweest?", aldus Willem Vissers. "Waar is het seizoen precies zwaar geweest? Ze zullen veel wedstrijden gespeeld hebben, maar ze zetten nauwelijks druk in wedstrijden en er gebeurt eigenlijk helemaal niets."