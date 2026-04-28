2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Kenneth Perez zet vraagtekens bij Godts: "Ik zou niet weten hoe"

bron: ESPN
Kenneth Perez heeft zijn bedenkingen bij de fitheid van spelers in de Eredivisie. De analist zag Mika Godts al vroeg in de wedstrijd tegen NAC Breda kramp krijgen. 

Volgens Perez is er wel het nodige aan te merken op de fitheid van spelers in de Eredivisie. "99 van de 100 spelers zien er prachtig uit. Buikspieren, echt niet normaal. Alleen dan zie ik Godts tegen NAC in de 76ste minuut. En die heeft waarschijnlijk de ambitie om in de Premier League te spelen... Ik zou niet weten hoe. Dat kan niet, als je dat ziet", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN.

Dat veel spelers van Ajax vermoeid oogde tegen NAC Breda, zorgt voor verbazing. "Dan zegt hij gewoon: we zijn aan het einde van een zwaar seizoen. Maar wat is er dan zwaar geweest?", aldus Willem Vissers. "Waar is het seizoen precies zwaar geweest? Ze zullen veel wedstrijden gespeeld hebben, maar ze zetten nauwelijks druk in wedstrijden en er gebeurt eigenlijk helemaal niets."

Volgens Vissers hoefde Ajax helemaal niet tot het gaatje te gaan tegen NAC Breda. "Als je de tweede helft van NAC – Ajax ziet, denk je: waar zit ik in godsnaam naar te kijken? Voor hetzelfde geld valt er bij NAC toevallig een bal in en dan wordt het nog een echte wedstrijd. Op die goal van Godts na gebeurt er gewoon helemaal niks", besluit hij. 

Gerelateerd:
Bendegúz Kovács

Bendeguz Kovacs weggestuurd bij Ajax: "Wie durft zich te melden?"

0
Dies Janse

'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Mika Godts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

0
Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

0
Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

0
Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

0
Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

0
Bekijk meer video’s
Bendeguz Kovacs weggestuurd bij Ajax: "Wie durft zich te melden?"

'Club moet de knip trekken: dit bedrag verlangt Ajax voor Janse'

Kenneth Perez zet vraagtekens bij Godts: "Ik zou niet weten hoe"

Driessen wijst absolute Ajax-uitblinker aan: "Eredivisie ontgroeid"

KNVB vreest: "Dan wordt de competitie mogelijk niet uitgespeeld"

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Geen grote zorgen om afwezige Ajacied: "Werkt binnen aan herstel"
