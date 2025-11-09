Kenneth Perez ziet kwetsbaarheid Ajax: "Iedereen staat te kijken"

Kenneth Perez zag zondag dat Ajax meer had kunnen halen uit het duel met FC Utrecht (2-1). Volgens de analist van ESPN werd de wedstrijd beslist op precies het onderdeel waarin de Amsterdammers het meest kwetsbaar zijn: standaardsituaties.

"De wedstrijd werd beslist op het onderdeel waar Ajax het allerslechtst in is, en dat zijn de dode spelmomenten", zegt Perez. Ondanks de nederlaag zag de Deen ook positieve punten in het spel van de ploeg van interim-trainer Fred Grim. "Ajax speelt, voor hun doen, een goede tweede helft waarin duidelijk is hoe ze willen aanvallen en verdedigen. Ze komen niet tot grote kansen, behalve die van Godts, maar geven ook weinig weg. Ze zijn de bovenliggende partij."

Toch blijft het volgens Perez duidelijk waar de kern van het probleem ligt. "Maar het verdedigen van corners en vrije trappen is onderdeel van het voetbal, en dat beheersen ze het allerslechtst van alle onderdelen. Utrecht speelde niet groots of goed, maar ze houden wel de drie punten over aan deze wedstrijd. Ze hadden eigenlijk weinig in te brengen tegen Ajax."

Bij de 2-0 van Sébastien Haller ging het volgens Perez opnieuw mis in de organisatie. "Bij de 2-0 staan er twee man helemaal vrij, echt vogeltje vrij. Zoveel ruimte mag je Haller niet geven. Als je veel spelers hebt die klein en fysiek niet sterk zijn, is dat heel moeilijk. Iedereen staat te kijken."