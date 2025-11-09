AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Kenneth Perez ziet kwetsbaarheid Ajax: "Iedereen staat te kijken"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez zag zondag dat Ajax meer had kunnen halen uit het duel met FC Utrecht (2-1). Volgens de analist van ESPN werd de wedstrijd beslist op precies het onderdeel waarin de Amsterdammers het meest kwetsbaar zijn: standaardsituaties.

"De wedstrijd werd beslist op het onderdeel waar Ajax het allerslechtst in is, en dat zijn de dode spelmomenten", zegt Perez. Ondanks de nederlaag zag de Deen ook positieve punten in het spel van de ploeg van interim-trainer Fred Grim. "Ajax speelt, voor hun doen, een goede tweede helft waarin duidelijk is hoe ze willen aanvallen en verdedigen. Ze komen niet tot grote kansen, behalve die van Godts, maar geven ook weinig weg. Ze zijn de bovenliggende partij."

Toch blijft het volgens Perez duidelijk waar de kern van het probleem ligt. "Maar het verdedigen van corners en vrije trappen is onderdeel van het voetbal, en dat beheersen ze het allerslechtst van alle onderdelen. Utrecht speelde niet groots of goed, maar ze houden wel de drie punten over aan deze wedstrijd. Ze hadden eigenlijk weinig in te brengen tegen Ajax."

Bij de 2-0 van Sébastien Haller ging het volgens Perez opnieuw mis in de organisatie. "Bij de 2-0 staan er twee man helemaal vrij, echt vogeltje vrij. Zoveel ruimte mag je Haller niet geven. Als je veel spelers hebt die klein en fysiek niet sterk zijn, is dat heel moeilijk. Iedereen staat te kijken."

Kenneth Taylor

Taylor: "Ik denk dat we geen slechte wedstrijd spelen vandaag"

Wout Weghorst snapt niks van de arbitrage

Weghorst loopt leeg over arbitrage: "Ik vind dit echt bizar"

Kenneth Perez
Johan Derksen

Derksen verklapt: "Zij was eerste grote liefde van Johan Cruijff"

Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

