Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"

Amber
bron: Voetbalpraat
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez ziet ondanks de sportieve problemen bij Ajax nog altijd volop perspectief voor de Amsterdamse club. De oud-Ajacied en analist van ESPN denkt dat een snelle terugkeer naar de top van de Eredivisie realistisch is, mits er op korte termijn de juiste keuzes worden gemaakt.

Bij Voetbalpraat benadrukt Perez dat Ajax, ook na een teleurstellend seizoen waarin de club vijfde werd en Europees voetbal nog niet zeker is, voldoende basis heeft om snel te herstellen. "Wat duidelijk is, is dat Ajax een club is met heel veel potentie", stelt hij.

Volgens de analist kan het tij in Nederland relatief snel keren. "Met een paar goede keuzes, een paar meevallers en een paar slechte keuzes van de concurrentie, ben je er zo weer bovenop in Nederland. Dat geloof ik echt."

Een belangrijke factor daarbij is volgens Perez het blijvende imago van de club. Hij stelt dat Ajax ondanks de sportieve en organisatorische problemen nog altijd aantrekkingskracht heeft op spelers. "Ajax blijft Ajax. Dat heeft gewoon een aantrekkingskracht. Spelers vinden het toch leuk om bij Ajax te voetballen. Nu kan je dat echt wel herstellen. Ze hebben natuurlijk veel blunders gehad de laatste vier transferperiodes blunder op blunder gehad... Messias is neergedaald en mensen hopen dat Jordi Cruijff het allemaal kan doen", aldus Perez.

Ook in de toekomst van talentontwikkeling ziet hij geen grote problemen voor de club. "Spelers zijn toch gevoelig voor Ajax", vervolgt hij. "Talenten gaan veel liever bij Ajax voetballen dan bij FC Twente, maar er moeten nu gewoon echt goede keuzes gemaakt worden. Het begint gewoon bij een goede trainer", besluit Perez.

Gerelateerd:
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"

Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"

FC Utrecht-spelers klaar voor Ajax: "Vind in Volendam spelen niks"

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

Bas Nijhuis wint speciale prijs: "Dacht dat ze een grapje maakte"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws