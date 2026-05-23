Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"

Kenneth Perez ziet ondanks de sportieve problemen bij Ajax nog altijd volop perspectief voor de Amsterdamse club. De oud-Ajacied en analist van ESPN denkt dat een snelle terugkeer naar de top van de Eredivisie realistisch is, mits er op korte termijn de juiste keuzes worden gemaakt.

Bij Voetbalpraat benadrukt Perez dat Ajax, ook na een teleurstellend seizoen waarin de club vijfde werd en Europees voetbal nog niet zeker is, voldoende basis heeft om snel te herstellen. "Wat duidelijk is, is dat Ajax een club is met heel veel potentie", stelt hij.

Volgens de analist kan het tij in Nederland relatief snel keren. "Met een paar goede keuzes, een paar meevallers en een paar slechte keuzes van de concurrentie, ben je er zo weer bovenop in Nederland. Dat geloof ik echt."