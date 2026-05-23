Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"
Kenneth Perez ziet ondanks de sportieve problemen bij Ajax nog altijd volop perspectief voor de Amsterdamse club. De oud-Ajacied en analist van ESPN denkt dat een snelle terugkeer naar de top van de Eredivisie realistisch is, mits er op korte termijn de juiste keuzes worden gemaakt.
Bij Voetbalpraat benadrukt Perez dat Ajax, ook na een teleurstellend seizoen waarin de club vijfde werd en Europees voetbal nog niet zeker is, voldoende basis heeft om snel te herstellen. "Wat duidelijk is, is dat Ajax een club is met heel veel potentie", stelt hij.
Volgens de analist kan het tij in Nederland relatief snel keren. "Met een paar goede keuzes, een paar meevallers en een paar slechte keuzes van de concurrentie, ben je er zo weer bovenop in Nederland. Dat geloof ik echt."
Een belangrijke factor daarbij is volgens Perez het blijvende imago van de club. Hij stelt dat Ajax ondanks de sportieve en organisatorische problemen nog altijd aantrekkingskracht heeft op spelers. "Ajax blijft Ajax. Dat heeft gewoon een aantrekkingskracht. Spelers vinden het toch leuk om bij Ajax te voetballen. Nu kan je dat echt wel herstellen. Ze hebben natuurlijk veel blunders gehad de laatste vier transferperiodes blunder op blunder gehad... Messias is neergedaald en mensen hopen dat Jordi Cruijff het allemaal kan doen", aldus Perez.
Ook in de toekomst van talentontwikkeling ziet hij geen grote problemen voor de club. "Spelers zijn toch gevoelig voor Ajax", vervolgt hij. "Talenten gaan veel liever bij Ajax voetballen dan bij FC Twente, maar er moeten nu gewoon echt goede keuzes gemaakt worden. Het begint gewoon bij een goede trainer", besluit Perez.
