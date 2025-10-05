Kenneth Perez ziet probleem bij Ajax: "Omdat hij zo klein is"

Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez maakt zich zorgen over de spelopvatting en samenstelling van het huidige Ajax. Volgens de analist ontbreekt het de ploeg aan diepte en leiderschap.

"Er is zo weinig beweging zonder bal en diepte. Dat is best makkelijk te verdedigen", legt Perez uit bij ESPN. "De eerste keer dat ze diepte zoeken, was het gelijk een goal. Het is allemaal heel veel van hetzelfde. Diepte krijg je ook niet met deze spelers. Je kunt wel tegen Moro zeggen: jij moet diepgaan. Maar hij heeft nul snelheid natuurlijk, omdat hij zo klein is."

Perez ziet bovendien fundamentele problemen in de samenstelling van de selectie. "De samenstelling van deze selectie is gewoon niet heel goed. Er zijn gewoon een paar dingen die niet goed zitten in dit elftal. Je wil een rechtsback die goed samenwerkt met de rechtsbuiten enzovoort. Die puzzel is zeker nog niet gelegd en of die gelegd wordt is ook maar de vraag."

Ook de ervaren krachten bij Ajax overtuigen hem niet. "Dat is gewoon niet het allerhoogste niveau. Je wil wat midden twintigers die het elftal op sleeptouw nemen. Dat hebben ze niet", aldus Perez, die wel een paar positieve punten ziet. "Weghorst, Baas en Godts zijn lichtpuntjes."

