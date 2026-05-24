Kenneth Perez ziet reden voor slecht spel Ajax: "Het is een..."

Kenneth Perez was allesbehalve onder de indruk van de eerste helft van de play-offfinale tussen Ajax en FC Utrecht. In de rust op ESPN spaarde de analist beide ploegen niet na een doelpuntloze eerste helft in Volendam.

"Ze zeggen weleens dat finales nooit goede wedstrijden zijn, maar toch", verzuchtte Perez tijdens de rustanalyse. Volgens hem had Utrecht aanvallend nauwelijks iets laten zien. "Dat was ook het enige wat Utrecht had", zei hij over de corners van de Domstedelingen in de openingsfase. "Ze hebben helemaal niks laten zien, geen enkel gevaar gesticht. Dat is oké voor hen en ze spelen tegen een op papier betere tegenstander."

Ook over het niveau van Ajax was Perez kritisch. "Van allebei de ploegen… Weet je wat voetbal leuker zou maken? Als spelers zonder bal wat zouden doen", stelde hij. "Er is helemaal niemand zonder bal die iets doet qua diepte. Niemand die gewoon denkt: als de bal ligt bij Eerdhuijzen, ga dan lopen. Maar iedereen komt in de bal."