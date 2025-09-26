Kenneth Taylor ambitieus: "Sinds wanneer is het een doodzonde?"

"Ik wil even de feiten chronologisch op een rijtje zetten. Mees heeft NOOIT gezegd: ik wil weg!", stelt Sinouh. "Ik krijg veel artikelen van mensen doorgestuurd. In de lokale pers stond zelfs dat Mees aan het einde van vorig seizoen afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten. Leugens. Riooljournalistiek, omdat je gewoon iets opschrijft zonder feiten te checken. Jij vroeg mij of wij bewust zwegen afgelopen zomer, maar de waarheid is ook dat hiervoor niemand van de pers mij of Mees heeft gebeld om te vragen of dit allemaal klopt."

"Mees heeft aan het einde van vorig seizoen zijn ambitie uitgesproken naar de club en gezegd: “Als de kans zich voordoet zou ik deze zomer, na zoveel jaren bij FC Twente, wel een sportieve stap willen maken.” Een vergelijkbare quote heb ik overigens afgelopen zomer gelezen van Kenneth Taylor van Ajax. Sinds wanneer is het een doodzonde om als speler ambitieus te zijn ? We moeten ook wel eerlijk tegen elkaar zijn. Hoe je het wendt of keert, de Eredivisie is voor elke talentvolle jonge speler een springplank naar de top-vijf van grote competities in Europa."

"Het klopt dus absoluut niet dat Mees heeft aangegeven te willen vertrekken", gaat hij verder. "Ik heb aan het einde van vorig seizoen een afspraak gehad met technisch directeur Arnold Bruggink en algemeen directeur Dominique Scholten. Zij stonden er net zo in als Mees. Als er een goed bod zou komen van de juiste club, dan stonden zij open voor een transfer. Ik heb toen gezegd dat er op dat moment niets concreet speelde, maar dat we gingen kijken wat de window zou brengen. Het was een heel open en plezierig gesprek. Vooralsnog niets aan de hand."