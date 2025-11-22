Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Taylor bespreekt Ajax-vorm: "Dat helpt natuurlijk niet"

Cherine
Kenneth Taylor baalt
Kenneth Taylor baalt Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor is radeloos na de historische 1-2 nederlaag van Ajax tegen Excelsior, dat tot zaterdagavond nog nooit won in Amsterdam, maar toch blijft de middenvelder strijdvaardig.

Direct na het duel krijgt Taylor bij ESPN de vraag waar hij nog energie vandaan haalt nu de crisis bij Ajax aanhoudt. "Zelf geef ik nooit op, dus ik heb altijd energie. Maar ik snap je vraag. Het is natuurlijk lastig om positief te blijven. Dat is enorm belangrijk. Maar het is lastig, ja", zegt de middenvelder.

Op de tribunes klonk veel cynisme na de tweede goal van Excelsior door Noah Naujoks, iets waar Taylor een beetje van meekreeg. "Niet heel bewust, maar je hoort het natuurlijk wel links en rechts", vertelt hij.

"We speelden Excelsior zo in de kaart en dan komen ze ook al heel snel na de pauze op 0-2. Dat was wel een tik. Na de goal van Kasper Dolberg keerde de hoop terug, maar het was niet goed genoeg. Er zijn zoveel veranderingen geweest en dat helpt niet. Maar er is wel genoeg kwaliteit in deze selectie", aldus Taylor.

Gerelateerd:
Josip Sutalo baalt

Ajax verliest van Excelsior, dat eerste zege ooit in ArenA pakt

0
Fred Grim

Fred Grim geeft blessure-update: "Dat was wel even schrikken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd