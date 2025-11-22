Kenneth Taylor bespreekt Ajax-vorm: "Dat helpt natuurlijk niet"

Kenneth Taylor is radeloos na de historische 1-2 nederlaag van Ajax tegen Excelsior, dat tot zaterdagavond nog nooit won in Amsterdam, maar toch blijft de middenvelder strijdvaardig.

Direct na het duel krijgt Taylor bij ESPN de vraag waar hij nog energie vandaan haalt nu de crisis bij Ajax aanhoudt. "Zelf geef ik nooit op, dus ik heb altijd energie. Maar ik snap je vraag. Het is natuurlijk lastig om positief te blijven. Dat is enorm belangrijk. Maar het is lastig, ja", zegt de middenvelder.

Op de tribunes klonk veel cynisme na de tweede goal van Excelsior door Noah Naujoks, iets waar Taylor een beetje van meekreeg. "Niet heel bewust, maar je hoort het natuurlijk wel links en rechts", vertelt hij.

"We speelden Excelsior zo in de kaart en dan komen ze ook al heel snel na de pauze op 0-2. Dat was wel een tik. Na de goal van Kasper Dolberg keerde de hoop terug, maar het was niet goed genoeg. Er zijn zoveel veranderingen geweest en dat helpt niet. Maar er is wel genoeg kwaliteit in deze selectie", aldus Taylor.