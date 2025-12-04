Kenneth Taylor duikt op in de club na optreden tegen FC Groningen

Voor Ajax kwam er dinsdag eindelijk weer wat positief nieuws in een verder moeizame periode. Dat zorgde voor glimlachen bij middenvelders Kenneth Taylor en Davy Klaassen tijdens een opvallend uitstapje. Samen met hun bekende vriendinnen genoten ze van een avondje uit.

Het uitstapje stond in het teken van een evenement van modemerk Miu Miu. Zowel Taylors vriendin, Jade Anna van Vliet, als Klaassens vrouw, Laura Benschop, werken als influencers en werden daarom uitgenodigd voor de exclusieve Miutine Club.

Het is bijzonder dat de voetballers zelf ook aanwezig waren bij zo’n publiekelijk evenement. Taylor en Klaassen staan niet graag in de spotlights en delen op sociale media meestal alleen foto’s van hun voetbalcarrière. Van Vliet en Benschop wilden daar verandering in brengen. "We maakten er een neem je man mee naar werk-evenement van", schrijft Jade Anna aan haar 1 miljoen volgers op Instagram.

Ajax won dinsdagavond met 2-0 in een lege Johan Cruijff ArenA, nadat de wedstrijd zondag was gestaakt vanwege veel vuurwerk door de harde kern. Op Instagram deelt Jade Anna ook beelden van zichzelf en Taylor aan de bar en aan een spelletjestafel, zoals hieronder te zien is.