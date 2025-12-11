Willem & Wessel Podcast
Van Hanegem kijkt naar Ajax: "Niet bijzonder wat ze laten zien"
Kenneth Taylor duikt op in reclamevideo van influencer Jade Anna

Arthur
bron: Instagram
Jade Anna en Kenneth Taylor
Jade Anna en Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor is inmiddels al zo'n twee jaar gelukkig met influencer Jade Anna van Vliet, maar samen laten ze zich bijna nooit in het openbaar zien. Tot deze week, want speciaal voor zijn vriendin stond de Ajax-speler voor het eerst samen met haar ‘in the picture’.

Van Vliet, die meer dan een miljoen volgers heeft, deelt regelmatig hoogtepunten uit haar dagelijks leven. Taylor is daar doorgaans niet in te zien. Vorig jaar verklaarde Van Vliet nog dat Taylor er "zelf voor kiest om niet in beeld te komen" in haar video's. Deze week was er echter even een uitzondering.

De reden voor hun gezamenlijke verschijning ligt bij Van Vliets bedrijf, dat onder andere vitaminegummies en beautyproducten verkoopt. Voor een nieuwe campagne stapten Van Vliet en Taylor samen een photobooth in. Het bedrijf wilde de "magie" van de feestdagen vastleggen. "Echte momenten, pure liefde, herinneringen die je bewaart, lang nadat de feestdagen voorbij zijn."

