Kenneth Taylor eerlijk: "Daar ben ik wel goed ziek van geweest"

Direct na de competitie was de teleurstelling groot, maar nu kan Taylor terugblikken op een seizoen met niet alleen dieptepunten. "Aan het begin van de competitie had ik hiervoor getekend, want we hebben onze doelen behaald; de tweede plek bemachtigd en Champions League-voetbal weer naar Amsterdam gehaald", vertelt hij aan NOS.

Daar staan wel de pijnlijke laatste wedstrijden tegenover, toen de voorsprong op PSV helemaal werd weggegeven. "Tegelijkertijd is er ook nog veel teleurstelling, want als je zo dichtbij bent, wil je natuurlijk kampioen worden", geeft Taylor toe. "Daar ben ik wel goed ziek van geweest. Het seizoen voelde een beetje als cola zonder prik."