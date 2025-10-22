Kenneth Taylor eerlijk: "Wist wel dat het zomaar rood kon zijn"

Kenneth Taylor neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de zware nederlaag van Ajax tegen Chelsea, zo vertelt hij aan Ziggo Sport. De Amsterdamse club kreeg na de vroege rode kaart vier tegendoelpunten in de eerste helft en verloor uiteindelijk met 5-1.

Taylor legt uit hoe de rode kaart tot stand kwam. 'Het was een duel waarvan ik wel wist dat het zomaar rood kon zijn. Ik ging over de bal heen waardoor ik op zijn enkel kwam. Het was een beetje een bal in de kluts en ik probeer daar gewoon het duel te winnen zodat ze niet kunnen counteren of wat dan ook.'

'Daarna kom ik ongelukkig op zijn (Buonanotte, red.) enkel.' Hij licht ook toe wat het oorspronkelijke wedstrijdplan was voordat hij van het veld werd gestuurd. De rode kaart van de middenvelder gooide het plan volledig overboord.

'We stonden wat compacter dan normaal. Dat hadden we zo getraind. Daarna krijg ik rood en dan wordt het natuurlijk heel lastig voor het team. Dan loop je wel met een klotegevoel van het veld natuurlijk', vertelt Taylor. Ondanks de zware nederlaag blijft de 23-jarige middenvelder trots op zijn teamgenoten. 'Ze hebben alles gegeven en ze probeerden het goed te maken. Uiteindelijk verlies je en daar voel ik me wel verantwoordelijk voor.'

Tot slot wordt stilgestaan bij de positie van Ajax in de Champions League. De club staat nu stijf onderaan in de groepsfase. Wat dat volgens Taylor betekent? 'Dat zegt dat het natuurlijk beter moet. Maar wat ik zeg: we krijgen een vroege rode kaart en dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal', besluit hij.