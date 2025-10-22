Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Taylor eerlijk: "Wist wel dat het zomaar rood kon zijn"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Kenneth Taylor met rood van het veld tegen Chelsea
Kenneth Taylor met rood van het veld tegen Chelsea Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de zware nederlaag van Ajax tegen Chelsea, zo vertelt hij aan Ziggo Sport. De Amsterdamse club kreeg na de vroege rode kaart vier tegendoelpunten in de eerste helft en verloor uiteindelijk met 5-1.

Taylor legt uit hoe de rode kaart tot stand kwam. 'Het was een duel waarvan ik wel wist dat het zomaar rood kon zijn. Ik ging over de bal heen waardoor ik op zijn enkel kwam. Het was een beetje een bal in de kluts en ik probeer daar gewoon het duel te winnen zodat ze niet kunnen counteren of wat dan ook.'

'Daarna kom ik ongelukkig op zijn (Buonanotte, red.) enkel.' Hij licht ook toe wat het oorspronkelijke wedstrijdplan was voordat hij van het veld werd gestuurd. De rode kaart van de middenvelder gooide het plan volledig overboord.

'We stonden wat compacter dan normaal. Dat hadden we zo getraind. Daarna krijg ik rood en dan wordt het natuurlijk heel lastig voor het team. Dan loop je wel met een klotegevoel van het veld natuurlijk', vertelt Taylor. Ondanks de zware nederlaag blijft de 23-jarige middenvelder trots op zijn teamgenoten. 'Ze hebben alles gegeven en ze probeerden het goed te maken. Uiteindelijk verlies je en daar voel ik me wel verantwoordelijk voor.'

Tot slot wordt stilgestaan bij de positie van Ajax in de Champions League. De club staat nu stijf onderaan in de groepsfase. Wat dat volgens Taylor betekent? 'Dat zegt dat het natuurlijk beter moet. Maar wat ik zeg: we krijgen een vroege rode kaart en dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal', besluit hij.

Gerelateerd:
Paul Nuijten van Ajax

Ajax Onder-19 krijgt enorm pak slaag van leeftijdsgenoten Chelsea

0
John Heitinga langs het veld bij Chelsea

Heitinga reageert op spreekkoren: "Ik snap de emoties ook wel"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd