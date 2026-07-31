Kenneth Taylor en Gattuso weer vrienden na incident op training
Kenneth Taylor en Gennaro Gattuso hebben de vredespijp gerookt. De voormalig Ajacied kwam donderdag op training in botsing met zijn hoofdtrainer.
Op virale beelden is te zien hoe de nieuwe hoofdtrainer van Lazio hard tekeer gaat tegen Taylor, die vervolgens van de training gestuurd werd. Volgens zaakwaarnemer Guido Albers was het een storm in een glas water.
De Telegraaf weet dat Taylor na een goed gesprek tijdens de avondsessie gewoon weer van de partij was. 'Hoewel de emoties even hoog opliepen, bleek Gattuso dat achteraf juist te kunnen waarderen', zo schrijft het medium.
Kenneth Taylor en Gattuso weer vrienden na incident op training
Ajacied staat op onder Míchel: "Het doel is kampioen worden"
Nijhuis hoopt op oud-Ajacied als bondscoach: "Ik ben groot fan"
OFFICIEEL | Ajax zwaait Fitz-Jim uit, middenvelder naar Italië
'Ajax heeft eindelijk beet: nieuwe aanwinst dit weekend gepresenteerd'
Van Halst prijst: "Dat hebben we een tijdje niet gezien bij Ajax"
"Ajax heeft op allerlei manieren laten blijken hoe tevreden ze waren"
Ronald Koeman sentimenteel: "Rest is onbelangrijk in het leven"
Owen Wijndal blij na weer een basisplek: "Onkruid vergaat niet"
Koert Westerman wil spelregelwijziging Eredivisie: "Ik erger me"
Goodijk voorspelt Ajax-transfer: "Gaat Ajax mee aan de slag"
VIDEO: Ajax verslaat Vojvodina door magische hattrick Gloukh
Míchel verklapt transfer: "Weet dat kans groot is dat hij komt"
Tomiyasu verder in Eredivisie? "Zou goed passen bij hun spel"
'Bas Nijhuis onder vuur in Eredivisie': "Hij koketteert er mee"
Van Rooij naar Ajax? "Dan gaat er een streep door de tatoeage"
Ajax met volgende 11 spelers in de basis in return tegen Vojvodina
Goodijk geeft Ter Stegen-update: "Dat is nog steeds de verwachting"
'Vermoedelijke opstelling Ajax voor return tegen Vojvodina'
VIDEO | Woedende Gattuso stuurt Taylor weg bij training Lazio
Hier kijk je vanavond de return van Ajax tegen Vojvodina
'Salah-Eddine maakt miljoenentransfer, bedragen zijn al bekend'
'Voormalig Ajacied Rulli kan toptransfer naar Premier League maken'
'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'
Kraay geniet van Ajacied: "Misschien wel iets te veel druk op gelegd"
Perez voorzichtig positief over Ajax: "Kan alleen maar beter"
'Ajax maakt haast: werkvergunning Arokodare race tegen de klok'
Kritische Godts blikt terug: "Dat is eigenlijk onacceptabel"
"Ik ben enorm verrast dat Dolberg zo moeilijk scoort bij Ajax"
Torenhoge verwachtingen van Tadic: "Gaat heel veel assists geven"