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Kenneth Taylor en Gattuso weer vrienden na incident op training

Max
bron: De Telegraaf
Kenneth Taylor bij Lazio
Kenneth Taylor bij Lazio Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor en Gennaro Gattuso hebben de vredespijp gerookt. De voormalig Ajacied kwam donderdag op training in botsing met zijn hoofdtrainer. 

Op virale beelden is te zien hoe de nieuwe hoofdtrainer van Lazio hard tekeer gaat tegen Taylor, die vervolgens van de training gestuurd werd. Volgens zaakwaarnemer Guido Albers was het een storm in een glas water.  

 De Telegraaf weet dat Taylor na een goed gesprek tijdens de avondsessie gewoon weer van de partij was. 'Hoewel de emoties even hoog opliepen, bleek Gattuso dat achteraf juist te kunnen waarderen', zo schrijft het medium. 

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