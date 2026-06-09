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Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

Joram

Jade Anna van Vliet en voormalig Ajax-speler Kenneth Taylor hebben beelden gedeeld van hun verloving. In een vlog op haar YouTube-kanaal geeft Jade Anna een kijkje achter de schermen van het huwelijksaanzoek en de momenten die eraan voorafgingen.

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Volgens de influencer begon haar vermoeden al vroeg tijdens de reis. Taylor stelde voor om samen uit eten te gaan, iets wat volgens haar niet vaak voorkomt. Daardoor kreeg ze het idee dat er mogelijk iets bijzonders stond te gebeuren. Uit voorzorg deed ze zelfs haar Oura-ring af, zodat er ruimte zou zijn voor een eventuele verlovingsring.

Uiteindelijk vond het aanzoek niet plaats in een restaurant, maar op een rustige locatie in een groot park in Miami. De beelden van het bijzondere moment zijn vervolgens te zien in de vlog. Hoewel Jade Anna tijdens de reis kampte met ziekteverschijnselen, kon dat haar geluk niet drukken. "Ik ben zo blij en gelukkig, dus het maakt me allemaal even niet uit. Ik ben in de wolken."

Later in de video laat ze haar verlovingsring uitgebreid zien. Volgens Jade Anna koos Taylor voor een witte diamant van vier karaat, waardoor de ring naar schatting een waarde heeft van tussen de 60.000 en 100.000 euro.

"Hij is voor een witte diamant gegaan, vier karaats. Echt insane. Hij heeft zó zijn best gedaan. De verloving hebben jullie zo goed als gezien. We gingen zogenaamd uit eten, maar we gingen naar een heel groot park in Miami. Daar heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Heel mooi en intiem."

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