Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

Jade Anna van Vliet en voormalig Ajax-speler Kenneth Taylor hebben beelden gedeeld van hun verloving. In een vlog op haar YouTube-kanaal geeft Jade Anna een kijkje achter de schermen van het huwelijksaanzoek en de momenten die eraan voorafgingen.

Volgens de influencer begon haar vermoeden al vroeg tijdens de reis. Taylor stelde voor om samen uit eten te gaan, iets wat volgens haar niet vaak voorkomt. Daardoor kreeg ze het idee dat er mogelijk iets bijzonders stond te gebeuren. Uit voorzorg deed ze zelfs haar Oura-ring af, zodat er ruimte zou zijn voor een eventuele verlovingsring.

Uiteindelijk vond het aanzoek niet plaats in een restaurant, maar op een rustige locatie in een groot park in Miami. De beelden van het bijzondere moment zijn vervolgens te zien in de vlog. Hoewel Jade Anna tijdens de reis kampte met ziekteverschijnselen, kon dat haar geluk niet drukken. "Ik ben zo blij en gelukkig, dus het maakt me allemaal even niet uit. Ik ben in de wolken."