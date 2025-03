Kenneth Taylor geeft tekst en uitleg: "Ja, dat was wel pijnlijk"

Kenneth Taylor is bezig met een goed seizoen bij Ajax. De middenvelder was vorig seizoen nog het doelwit van een fluitconcert in de Johan Cruijff Arena, maar dit seizoen valt hij weer in de smaak bij de Ajax-supporters.

Bij Ajax in de Arena klonken er regelmatig fluitconcerten, waarvan Taylor vaak slachtoffer was. "Ja, dat was wel pijnlijk", vertelt hij in een gesprek met de NOS. Het fluitconcert maakte wel impact op de Ajacied. "Ik probeer daar dan toch iets positiefs uit te halen en mezelf een spiegel voor te houden: waarom fluiten ze specifiek mij uit? Misschien is dat omdat ze van mij meer verwachten."

Dit seizoen gaat het zowel persoonlijk als in teamverband beter. Ajax-trainer Francesco Farioli heeft geholpen bij de 'wederopstanding' van Taylor. "Iedereen ziet natuurlijk ook hoe hij langs de lijn staat. Dat doet hij ook op de trainingen en dat geeft ons heel veel energie en vertrouwen op het veld. De energie die hij erin stopt, en het coachen daarin, geeft veel motivatie", verklaart het kind van de club.