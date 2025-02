Kenneth Taylor geeft toe: "Ik voelde niet zoveel druk bij deze"

Kenneth Taylor was afgelopen donderdag goud waard voor Ajax in de Europa League. De middenvelder maakte in de slotminuten de 1-2 waardoor de Amsterdammers een ticket voor de volgende ronde hebben bemachtigd.

"Ik moet zeggen dat ik tegen Sparta meer zenuwachtig was dan bij deze penalty", vertelt Taylor op de persconferentie na afloop van het duel met Union Sint-Gillis. "Ik weet niet waarom, maar ik had niet zoveel druk bij deze penalty. Vanaf het moment dat ik hem maakte hebben we met zijn allen fantastisch gevochten en daarvoor ook al."

Als Taylor wordt gevraagd of deze goal mooier was dan die in de Klassieker is hij duidelijk. "Die in de Klassieker is veel mooier dan deze."

"Ik denk dat Bertrand Traore een hele belangrijke rol voor ons heeft gespeeld", blikt hij verder terug op het duel. "Hij kan in zijn eentje iets creëren, en veroorzaakte ook de penalty. Ik denk dat hij alle credits daarin verdient."