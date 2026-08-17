Kenneth Taylor hard aangepakt: "Lijkt geen motivatie te hebben"

Kenneth Taylor heeft in het begin van dit seizoen nog geen potten kunnen breken bij Lazio Roma. De Romeinen gingen in de eerste ronde van de Coppa Italia onderuit tegen Serie B-ploeg Mantova.

En dat levert natuurlijk kritiek op. Naast Taylor stond ook voormalig Ajacied Danilho Doekhi in de basis bij de Italiaanse club, maar het is vooral Taylor die aangepakt wordt in de landelijke media. Zo kreeg hij een 5 van Corriere dello Sport. "Hij is nog niet in topvorm en lijkt soms gedesoriënteerd te zijn op het middenveld. Hij faalde voor het doel in de blessuretijd, wat niet bij hem past", zo valt te lezen.

Ook Il Messaggero gaf Taylor een onvoldoende. "Hij lijkt te spelen alsof hij gedwongen wordt, want hij lijkt geen echte motivatie te hebben. Hij is een van de beste spelers van dit team, maar fysiek is hij niet in topvorm. En dat is te zien ook", aldus het medium.