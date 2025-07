'Kenneth Taylor kan transfer naar FC Porto uit het hoofd zetten'

FC Porto heeft zich vorige week namelijk versterkt met Victor Froholdt, die voor twintig miljoen euro overkwam van FC Kopenhagen. Door de komst van de negentienjarige Deense middenvelder is Taylor niet meer nodig bij de Portugese topclub, dat meldt O Jogo.

Farioli had zich deze zomer graag versterkt met Taylor, die vorig jaar nog speelde onder de Italiaanse oefenmeester. FC Porto legde zelfs een bod van vijftien miljoen euro plus bonussen neer in Amsterdam voor de vijfvoudig international, maar dat was ver onder de vraagprijs van Ajax. Taylor zou naar verluidt ongeveer dertig miljoen euro moeten opleveren. In het kamp van de middenvelder zouden ze die vraagprijs veel te hoog vinden.