Kenneth Taylor leest bijzonder appje voor: "We houden je in de gaten!"

Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor vertrok in de winterse transferperiode na ruim zeventien jaar bij Ajax. De middenvelder speelt nu voor Lazio Roma, maar weet dat hij nog altijd gevolgd wordt door bondscoach Ronald Koeman.

"De bondscoach heeft me wel een bericht gestuurd toen ik deze stap maakte: 'Mooie stap, we houden je in de gaten. Heel veel succes'. Dus dat was positief", begint Taylor over Oranje in Voetbal International. De voormalig Ajacied snapt wel dat de bondscoach de Eredivisie niet als referentie ziet. "Ik moet zeggen: ik begrijp nu wel wat de bondscoach bedoelde!"

"Het is wel echt iets anders om elke week in zo’n topcompetitie te spelen", gaat de voormalig Ajacied verder. "Al heb ik deze stap niet per se gemaakt voor Oranje hoor, ik wilde mezelf gewoon ontwikkelen, als persoon en als voetballer. Ik was toe aan iets nieuws, een nieuwe omgeving, een nieuwe uitdaging. Maar uiteindelijk weet je dat het wel helpt."

Taylor kwam op 23 maart 2025 voor het laatst in actie namens Oranje, dat toen met 3-3 gelijkspeelde tegen Spanje. "Toen ben ik nog ingevallen en heb ik het voor mijn gevoel wel goed gedaan, ik heb ook nog een penalty genomen in de serie toen. Maar de interlandperiode daarna ging ik met Jong Oranje naar het EK, en daarna heb ik er nooit meer bij gezeten."

"Er is ook gewoon heel veel concurrentie op mijn positie, maar het zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik denk nog heel vaak aan dat vorige WK, dus dat wil ik heel graag nog een keer meemaken, maar dan moet ik vooral hier bij Lazio blijven knallen", aldus Taylor.

