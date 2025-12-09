'Kenneth Taylor lijkt aan te sturen op winters vertrek bij Ajax'

Volgens ESPN wilde Ajax afgelopen zomer al meewerken aan een transfer van Taylor, maar destijds kwam er geen serieus bod binnen. "Alleen FC Porto deed navraag, maar het bod was volgens de Amsterdammers niet reëel", valt te lezen. Voor Taylor was dat teleurstellend, aangezien hij al langere tijd uitkijkt naar een transfer. Eerder werden verschillende Italiaanse clubs in verband gebracht met de middenvelder, maar het is onduidelijk of zich dit seizoen al concrete gegadigden bij Ajax hebben gemeld.

Taylor heeft een contract dat doorloopt tot de zomer van 2027. Ajax zou meerdere pogingen hebben gedaan om het contract van de speler te verlengen, maar daar is hij nog niet op ingegaan. "Januari lijkt de beste optie voor vertrek, zowel voor Taylor als voor Ajax", aldus bronnen rond de club. Dit komt ook omdat de middenvelder dit seizoen nog niet in topvorm presteert, wat zijn marktwaarde waarschijnlijk geen goed doet.