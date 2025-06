Kenneth Taylor lyrisch over Ajacied: "Toen werden we kampioen"

Kenneth Taylor is erg te spreken over John Heitinga. De nieuwe hoofdtrainer van Ajax is een bekende van de middenvelder.

Taylor werd via Alex Kroes op de hoogte gesteld over de aanstelling van Heitinga. "Ik vind het alleen maar mooi dat hij terug is. Ik heb hem in de A1 gehad. Toen werden we kampioen", blikt hij terug in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Later was hij een half jaar hoofdtrainer. Daarom kennen meer jongens hem. We weten dus wat hij kan. Marcel Keizer, zijn assistent, ken ik niet."

De middenvelder kon goed overweg met Heitinga, zo verzekert hij. "We waren altijd open en eerlijk naar elkaar. Zijn coaching en uitstraling waren heel fijn. Hij kan goed met spelers omgaan", legt hij uit. "Tactisch was hij ook goed. Hij kent het Ajax-spel, want hij komt hier vandaan." Het is nog afwachten of Taylor daadwerkelijk opnieuw gaan samenwerking met Heitinga. De Ajacied wordt sterk gelinkt aan een zomerse transfer.