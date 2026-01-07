'Kenneth Taylor moet nog overtuigd worden van Lazio-transfer'

De mogelijke transfer van Kenneth Taylor naar SS Lazio is voorlopig allesbehalve rond. Waar eerder op de dag werd gemeld dat de Italianen concreet willen worden voor de Ajax-middenvelder, blijkt uit nieuwe berichtgeving van het Algemeen Dagblad dat een persoonlijk akkoord nog ver weg is. Taylor moet nog overtuigd worden van een overstap naar Rome, en dat blijkt voorlopig geen vanzelfsprekendheid.

De 23-jarige middenvelder geldt als gewenste opvolger van Mattéo Guendouzi, die op het punt staat Lazio te verruilen voor Fenerbahçe. Ajax lijkt bereid om Taylor te laten gaan voor een totaalbedrag dat kan oplopen tot twintig miljoen euro. "Voor een transfer heeft de nummer 9 van de Serie A echter ook het ja-woord van Taylor zelf nodig. En of de linkspoot de overstap naar Rome ziet zitten, moet nog blijken," schrijft het Algemeen Dagblad.

Wat Lazio precies moet doen om Taylor over de streep te trekken, blijft vooralsnog onduidelijk. Het zou kunnen gaan om contractduur, salarisvoorwaarden of sportief perspectief, maar concrete details worden niet genoemd. Ondertussen blijft Taylor bij Ajax onder contract tot medio 2026. Volgens het AD houden ook clubs uit de Europese topcompetities hem in de gaten met het oog op komende zomer. Dan heeft hij nog één jaar op zijn contract, wat de onderhandelingspositie van Ajax mogelijk verzwakt.