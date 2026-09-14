'Kenneth Taylor na relatiebreuk alweer gespot met nieuwe vlam'

Kenneth Taylor lijkt na zijn breuk met Jade Anna alweer volop te genieten van zijn tijd in Italië. De oud-middenvelder van Ajax werd volgens Reality FBI gespot tijdens een avondje uit in Rome, waar hij gezelschap had van een brunette.

Taylor zou gisteren zijn gezien bij Zuma, een restaurant in de Italiaanse hoofdstad waar Japanse gerechten worden geserveerd. Volgens Reality FBI viel de verschijning van de 23-jarige voetballer samen met een brunette op.

"Toch benieuwd met wie Kenneth daar zat… 👀", schrijft Reality FBI. Volgens mensen die het tweetal zagen, was de vrouw kleiner dan Taylor, sprak ze Nederlands en droeg ze een Chanel-tas. Wie de brunette precies is, is vooralsnog niet bekend. Taylor was tot voor kort samen met Jade Anna. Hun relatie kwam enkele weken geleden ten einde. De middenvelder lijkt inmiddels alweer verder te kijken, al is niet duidelijk of er daadwerkelijk sprake is van een nieuwe relatie.

Hieronder het screenshot: