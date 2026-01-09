Kenneth Taylor naar Lazio: "Vanuit Ajax moest het nu gebeuren"

"Vanuit Ajax moest het nu gebeuren dat ze Taylor zouden verkopen. Ik vind het wel verrassend dat hij daarnaartoe gaat", zegt Luijckx in Voetbalpraat. "Zeker als je bedenkt dat hij afgelopen zomer naar FC Porto kon. Nu gaat hij naar de nummer negen van Italië. Dan moet hij wel echt overtuigd zijn van het project en moet hij één van de belangrijkste spelers worden. Bij een speler als Taylor had je een stap hoger verwacht."

Tafelgenoot Kees Kwakman ziet echter ook kansen voor de middenvelder in Rome. "Ik denk wel dat Taylor bij Lazio past. De club heeft veel oudere spelers en daarom vers bloed nodig. Hij zal één van de jongens zijn die het nieuwe Lazio moeten vormen. Ze doen altijd wel mee om Europees voetbal, maar nu gaat het wat minder. Dit is een mooie, zware stap bij een club waar ook wel druk is. Het is prachtig voor hem om de eerste stappen in het buitenland te zetten."