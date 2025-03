Kenneth Taylor: "Om van het veld te stappen lijkt mij best raar"

Kenneth Taylor heeft gemixte gevoelens overgehouden aan de competitiewedstrijd tegen AZ. Na afloop ging het niet zozeer over het 2-2 gelijke spel, maar vooral over de beslissingen van arbiter Dennis Higler.

"Voor mijn gevoel viel er meer te halen", zegt Taylor in gesprek met de NOS. Vlak voor de 0-1 van AZ schoot de middenvelder op de paal. "Eigenlijk moet ik die gewoon erin schieten. Dan staan we met 1-0 voor. In de counter, ik had geel op zak... Het was een beetje een klutssituatie en hij schiet 'm binnen."

Taylor was daarna niet te genieten. "Ik stond te vloeken op mezelf. Het is gewoon een belangrijk moment. Als ik die binnen schiet, staan wij te juichen. Nu staan zij te juichen. Het zijn momenten die cruciaal zijn in zo'n wedstrijd." Na de 0-1 knokte Ajax zich terug. "Het publiek gaf ons heel veel energie. Wij kunnen dat hartstikke goed. We komen twee keer terug van een achterstand, dat is goed. Maar ja, ik kom natuurlijk liever voor."

Het ging na afloop van het duel vooral over de rode kaarten. "Of we verrast waren dat Gaaei eruit werd gestuurd? Ik heb ze allebei nog niet teruggezien, dus ik kan er nu nog geen oordeel over vellen", aldus Taylor. Daarna leek AZ van het veld te willen stappen. "Ik ga niet over scheidsrechters praten, dat doe ik nooit. Maar om van het veld te stappen..."

"Dat lijkt mij best raar, in zo'n situatie. Uiteindelijk zijn we doorgegaan met voetballen, dat is het belangrijkste", zo klinkt het.