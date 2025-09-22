Kenneth Taylor onder vuur bij Ajax-supporters: "Schaam je diep"

Kenneth Taylor ligt onder vuur na zijn optreden in de topper tussen PSV en Ajax (2-2). De middenvelder van de Amsterdammers was zondagmiddag nadrukkelijk betrokken bij de openingstreffer van PSV, waarbij Ismael Saibari volledig vrij mocht inkoppen.

Op het moment van de voorzet van Ivan Perisic stond Taylor aanvankelijk nog goed opgesteld, maar hij verloor Saibari vervolgens volledig uit het oog. De Marokkaanse PSV’er kon ongehinderd binnenkoppen en zette de thuisploeg op voorsprong. Op sociale media regent het toen kritiek op de Ajacied.

"Taylor, schaam je diep", luidt een veelgelezen reactie op X. Een ander schrijft: "Taylor laat hem lekker lopen. Lijkt wel matchfixing zo slecht." Ook Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, mengt zich in de kritiek: "Ach, laat maar lopen, denkt Taylor."