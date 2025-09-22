AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Kenneth Taylor onder vuur bij Ajax-supporters: "Schaam je diep"

Gijs Kila
bron: Twitter
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor ligt onder vuur na zijn optreden in de topper tussen PSV en Ajax (2-2). De middenvelder van de Amsterdammers was zondagmiddag nadrukkelijk betrokken bij de openingstreffer van PSV, waarbij Ismael Saibari volledig vrij mocht inkoppen.

Op het moment van de voorzet van Ivan Perisic stond Taylor aanvankelijk nog goed opgesteld, maar hij verloor Saibari vervolgens volledig uit het oog. De Marokkaanse PSV’er kon ongehinderd binnenkoppen en zette de thuisploeg op voorsprong. Op sociale media regent het toen kritiek op de Ajacied.

"Taylor, schaam je diep", luidt een veelgelezen reactie op X. Een ander schrijft: "Taylor laat hem lekker lopen. Lijkt wel matchfixing zo slecht." Ook Willem Vissers, journalist van de Volkskrant, mengt zich in de kritiek: "Ach, laat maar lopen, denkt Taylor."

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen hard aangepakt: "Hij is over alles negatief"

0
Lucas Rosa in duel met Ruben van Bommel

El Ahmadi zag 'heel matig' Ajax: "Dit was van allebei heel zwak"

0
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor Ajax supporters en sfeer
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
René van der Gijp

René van der Gijp: "Zo niet, dan wordt hij verhuurd aan Ajax"

0
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
