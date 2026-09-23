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Ajax historie & oud-spelers

Kenneth Taylor onthult: "Dat kunnen de fans niet echt waarderen"

Max
bron: VoetbalPrimeur
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor probeert Ajax nog zoveel mogelijk te volgen vanuit Italië. Ook in Rome heeft de voormalig Ajacied nog contact met bekenden. 

Taylor doorliep de hele jeugd van Ajax en speelde bijna tweehonderd wedstrijden voor de hoofdmacht voor hij in de winter de overstap maakte naar Lazio. "Ajax heeft altijd een plek in mijn hart, als speler en supporter", benadrukt hij in gesprek met VoetbalPrimeur. "Ik probeer altijd te kijken."

De middenvelder ziet inmiddels wel een heel ander Ajax dan waar hij vorig seizoen nog in speelde. "Met sommigen heb ik nog wel contact, maar veel spelers zijn al weg. Owen (Wijndal, red.) is er nog, Kian (Fitz-Jim, red.) was er, maar is nu ook weg."

In Rome treft Taylor ook nog bekende namen. Tijjani Noslin en Danilho Doekhi spelen bij Lazio, Donyell Malen en Devyne Rensch bij stadsgenoot AS Roma. "Samen eten kan bijna niet", lacht de Oranje-international. "Dat kunnen de fans niet waarderen, als je dat publiekelijk doet. Dat was het eerste wat Devyne zei toen ik kwam, dat het eigenlijk niet kan. Of ik dan voor ze kook? Nee, nee, ik kook niet!"

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