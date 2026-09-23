Kenneth Taylor onthult: "Dat kunnen de fans niet echt waarderen"

Kenneth Taylor probeert Ajax nog zoveel mogelijk te volgen vanuit Italië. Ook in Rome heeft de voormalig Ajacied nog contact met bekenden.

Taylor doorliep de hele jeugd van Ajax en speelde bijna tweehonderd wedstrijden voor de hoofdmacht voor hij in de winter de overstap maakte naar Lazio. "Ajax heeft altijd een plek in mijn hart, als speler en supporter", benadrukt hij in gesprek met VoetbalPrimeur. "Ik probeer altijd te kijken."

De middenvelder ziet inmiddels wel een heel ander Ajax dan waar hij vorig seizoen nog in speelde. "Met sommigen heb ik nog wel contact, maar veel spelers zijn al weg. Owen (Wijndal, red.) is er nog, Kian (Fitz-Jim, red.) was er, maar is nu ook weg."