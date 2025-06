Kenneth Taylor over relatie met Jade Anna: "Soms wel vervelend"

Niet alle Ajax-fans hebben hun aandacht onverdeeld gericht op Kenneth Taylor en die aandacht waar hij wél mee te maken krijgt, is ook buiten het veld niet altijd even prettig. In een openhartig interview met HELDEN laat de 22-jarige middenvelder zich uit over de constante belangstelling waar hij en zijn vriendin, influencer Anna van Vliet (bekend als Jade Anna), mee te maken hebben.

"Het klikt heel goed tussen ons. Onze levens passen ook goed bij elkaar. We kunnen elkaar met veel dingen helpen, zij is ook gewend om in de schijnwerpers te staan", vertelt Taylor over hun relatie. De twee zijn inmiddels al een tijd samen, maar de publieke belangstelling is nog altijd wennen. "Nou, we worden wel gevraagd om foto's. Soms komen er ook mensen naar ons toe die vervelend worden. Dat is de keerzijde van de medaille."

Taylor vertelt hoe de relatie begon. "Ik weet niet eens meer precies waar ik haar voor het eerst heb gezien, maar ik had haar vervolgens een berichtje gestuurd en we kwamen in contact. Op onze eerste date had ik geregeld dat we gingen midgetgolfen. Daarna zijn we naar een restaurantje gegaan."

Ondanks dat zijn vriendin een van de bekendste influencers van Nederland is, blijft Taylor zelf liever op de achtergrond. "Ik heb geen hekel aan social media, maar heb ook tijden gehad dat ik er niet op keek. Mijn vriendin vraagt weleens of we een foto samen kunnen maken die ze dan kan posten. Dat vind ik ook niet raar, dat is normaal als je een stel bent. En het is haar werk. Ik hou er alleen niet zo van om foto's van mezelf te plaatsen."

De publieke belangstelling beïnvloedt zelfs hun keuzes om ergens naartoe te gaan. "Ik zit het liefst 's avonds thuis, dan worden we niet gestoord. Mijn vriendin vindt dat ook fijn, maar het is ook weleens leuk als je net zoals elk normaal stel eens samen ergens naartoe kan. Ik ben wel anders gaan kijken naar plekken, vraag me van tevoren af: is het er rustig, is het toegankelijk? Dan gaan we ernaartoe. We zijn die aandacht inmiddels gewend, maar kiezen er niet voor."