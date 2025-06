'Kenneth Taylor serieus gevolgd door gehele Italiaanse top'

Kenneth Taylor staat er goed op in Italië. Volgens VoetbalPrimeur wordt de middenvelder van Ajax gevolgd door vier topclubs uit de Serie A.

Taylor is deze zomer klaar voor een stap omhoog, al gaf de international ook aan prima nog een seizoen bij Ajax te willen blijven als niet de juiste clubs zich aandient. Volgens VP staat Taylor in ieder geval op de radar bij Juventus, Napoli, AC Milan én Internazionale. De Italiaanse top is vooralsnog niet concreet gebleken voor Taylor.

Ajax staat bij een goed bedrag open voor een vertrek van de sterkhouder van afgelopen seizoen. De Amsterdammers vinden een langer verblijf van Taylor ook geen probleem, maar kreeg al de nodige belletjes van geïnteresseerde clubs.