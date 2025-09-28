Kenneth Taylor spreekt kritiek tegen: 'Dat is niet waar'

Kenneth Taylor weerlegt de kritiek op Ajax, dit seizoen loopt het spel nog niet heel soepel en lijken er weinig patronen in het spel te zitten. De middenvelder spreekt dat in de Voetbal International tegen.

"Dat is niet waar, we trainen daar elke week op", begint Taylor. "Gisteren nog, eergisteren ook. Daar zijn we echt wel mee bezig, maar vandaag was de uitvoering gewoon ondermaats."

Toch ziet de middenvelder aanknopingspunten voor het Champions League-duel met Marseille. "Ik denk dat we tegen PSV een goede tweede helft speelden en tegen Inter een prima eerste helft. Ik vind het te makkelijk om nu dan gelijk te zeggen dat je weer helemaal opnieuw begint, want dat is gewoon niet zo."

"Wij zitten ook gewoon in een traject, daar zijn we met zijn allen mee bezig, tot die tijd vind ik het persoonlijk wel belangrijk dat we onze punten pakken. Dat doen we gelukkig wel. Hier moeten we van leren, erop trainen en het zo snel mogelijk onder controle krijgen", aldus Taylor.