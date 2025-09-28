Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Taylor spreekt kritiek tegen: 'Dat is niet waar'

Noah
bron: Voetbal International
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor weerlegt de kritiek op Ajax, dit seizoen loopt het spel nog niet heel soepel en lijken er weinig patronen in het spel te zitten. De middenvelder spreekt dat in de Voetbal International tegen.

"Dat is niet waar, we trainen daar elke week op", begint Taylor. "Gisteren nog, eergisteren ook. Daar zijn we echt wel mee bezig, maar vandaag was de uitvoering gewoon ondermaats."

Toch ziet de middenvelder aanknopingspunten voor het Champions League-duel met Marseille. "Ik denk dat we tegen PSV een goede tweede helft speelden en tegen Inter een prima eerste helft. Ik vind het te makkelijk om nu dan gelijk te zeggen dat je weer helemaal opnieuw begint, want dat is gewoon niet zo."

"Wij zitten ook gewoon in een traject, daar zijn we met zijn allen mee bezig, tot die tijd vind ik het persoonlijk wel belangrijk dat we onze punten pakken. Dat doen we gelukkig wel. Hier moeten we van leren, erop trainen en het zo snel mogelijk onder controle krijgen", aldus Taylor.

Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor Champions League
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
