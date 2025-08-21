Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Kenneth Taylor staat in de belangstelling van club uit Engeland'

Gijs Kila
bron: The Guardian
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como
Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Como Foto: © Pro Shots

West Ham United kijkt nadrukkelijk naar de Eredivisie in de zoektocht naar versterkingen voor het middenveld. Nadat eerder al Quinten Timber van Feyenoord werd genoemd als mogelijke aanwinst, is nu ook de naam van Kenneth Taylor van Ajax opgedoken op de radar van de Premier League-club

Dat meldt The Guardian. De Londense club wil deze zomer twee middenvelders aantrekken, nu Edson Álvarez op huurbasis is vertrokken naar Fenerbahçe. "Het vertrek van de international van Mexico geeft West Ham extra financiële ruimte om nieuwe spelers aan te trekken", schrijft de krant.

De voorkeur van manager Graham Potter lijkt nog altijd uit te gaan naar Mateus Fernandes van Southampton, maar diens prijskaartje van 57 miljoen euro vormt een struikelblok. Ook pogingen om Marc Casado (FC Barcelona) en Andrey Santos (Chelsea) binnen te halen liepen op niets uit.

Daarom verkent West Ham alternatieve pistes. Naast Timber en Taylor worden ook Romano Schmid (Werder Bremen), Andy Diouf (Lens) en Djaoui Cissé (Stade Rennes) genoemd. De club wil zowel een controlerende middenvelder als een meer aanvallend ingestelde speler binnenhalen.

