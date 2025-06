'Kenneth Taylor verschijnt bovenaan verlanglijstje Serie A-club'

AS Roma lijkt Leandro Paredes te gaan verliezen aan Boca Juniors en zoekt dus een versterking op het middenveld. Naar verluidt geldt Taylor als topkandidaat om deze zomer naar Rome te komen. Matt O'Riley van Brighton en Ismael Koné van Marseille worden genoemd als alternatieven voor de 23-jarige Ajacied.

Taylor staat er sowieso goed op in Italië. De Oranje-international wordt ook al gelinkt aan Juventus, Napoli, AC Milan en Internazionale. Of AS Roma kans maakt de Nederlander te halen is afwachten. De club kampt met problemen omtrent de FFP-regels.