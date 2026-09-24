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Ajax historie & oud-spelers

Kenneth Taylor vertelt: "Het was fijn om uit Nederland weg te gaan"

Stefan
Kenneth Taylor en Tijjani Noslin
Kenneth Taylor en Tijjani Noslin Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor zit helemaal op zijn plek bij Lazio Roma. De middenvelder is een belangrijke pion bij zijn nieuwe club én heeft zich weer in de kijker gespeeld van het Nederlands elftal.

"Het was fijn om uit Nederland weg te gaan en naar een nieuwe omgeving te gaan. Zowel persoonlijk als voetballend, om me verder te ontwikkelen. Het is interessant", vertelt Taylor aan VoetbalPrimeur. "In de competitie wordt heel volwassen gespeeld. Daar heb ik stappen in gezet. Onder Gattuso spelen we veel voetballend, met hoge druk."

De oud-Ajacied krijgt van trainer Gennaro Gattuso een specifieke rol. "Hij wil dat ik de opbouw verzorg – we spelen met een 'dubbele zes' – en hij verwacht dat ik ook in het aanvallende gedeelte de eerste pion ben", legt hij uit. "We spelen veel één op één, daarin verwacht hij een killersmentaliteit. Duels zijn cruciaal. Veel sjouwen? Ja, maar ik vind het leuk."

"Ik maak veel meer meters, vooral op high intensity", aldus Taylor. "In Italië wordt weinig gescoord. De eerste wedstrijden wonnen we met 0-1, 1-0 en 1-2. Er zijn minder mogelijkheden om te scoren. Maar, we creëren dit seizoen een stuk meer kansen. Dat gaat al beter ten opzichte van vorig seizoen."

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